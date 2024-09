Marketing: Kindred Group rinnova con il “Boro” in Championship per 2 anni

Kindred Group ha rinnovato per due anni l’accordo di sponsorizzazione con il Middlesbrough, squadra di Football Championshp, attualmente settimo in seconda divisione inglese.

Kindred continuerà ad essere presente sulla parte anteriore delle maglie (con il marchio “Unibet“; finanzierà il Team Talk della Middlesbrough FC Foundation, un’iniziativa per la salute mentale delle persone. L’operatore si impegnerà a promuovere un gioco responsabile e sicuro; donerà, inoltre, una percentuale dei suoi diritti di ospitalità e merchandising ai sostenitori attraverso concorsi e omaggi;

“Il rapporto di Kindred con il Middlesbrough è uno dei più longevi e di grande impatto del calcio, per quanto riguarda la sensibilizzazione della comunità. Per questo motivo ci siamo impegnati a prolungare la partnership per altri due anni. Riconosciamo di essere nella posizione privilegiata di influenzare positivamente i club e le loro comunità, una responsabilità che prendiamo sul serio” ha dichiarato il direttore generale di Kindred Group UK, Sam Mead.

Sempre il “Boro” è legata ad un secondo marchio del portfolio Kindred Group: “32Red” specializzata in casinò.