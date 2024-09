LeoVegas.news diventa top partner dell’U.S. Salernitana (Serie B)

L’U.S. Salernitana 1919, quest’anno in Serie B, ha ufficializzato la firma di un accordo con LeoVegas.News che diventa “Top Partner”.

LeoVegas.News dedicherà esperienze esclusive per i fan per renderli ancora più partecipi e coprotagonisti di questa importante stagione (per esempio walkabout, biglietti con hospitality, maglie autografate, contenuti e iniziative dedicate al territorio).

Con questa nuova partnership, ancora una volta, LeoVegas.News conferma il suo impegno e dedizione nel sostenere, attraverso l’intrattenimento sportivo, club con storie rilevanti e un profondo legame con la propria gente e il territorio. “La Salernitana è una squadra con una grande storia e tifosi appassionati che non hanno mai smesso di sognare. Il loro modo di vivere la passione per il calcio si sposa perfettamente con il nostro claim ‘VIVI I TUOI SOGNI, VIVILI AL MEGLIO’ ed è un bellissimo esempio di determinazione e grinta in cui crediamo fortemente. Siamo per questo entusiasti di condividere questa stagione con i granata e di poter offrire ai suoi supporter emozioni uniche ed esperienze indimenticabili che ci permetteranno di diventare anche più capillari su questo territorio” ha dichiarato Paola Maia di LeoVegas.News.

“Siamo entusiasti di avere al nostro fianco un partner che condivide il nostro impegno nell’onorare questa gloriosa maglia. La passione dei nostri tifosi è il cuore pulsante del club e grazie a questa partnership potremo offrire esperienze uniche che li avvicineranno ancora di più alla squadra. Siamo certi che insieme a LeoVegas.News riusciremo a creare momenti indimenticabili per tutti loro, sia dentro che fuori dal campo. La storia ultracentenaria della Salernitana è fatta di tanti momenti belli, altri più sofferti. Fa parte del calcio. Col supporto dei nostri tifosi e del nostro nuovo Top Partner, siamo determinati a scrivere nuovi capitoli importanti per dare alla piazza le soddisfazioni che merita”, ha dichiarato Maurizio Milan, AD dell’US Salernitana 1919.

Per annunciare la partnership e augurare al club granata una stagione da sogno, LeoVegas.News ha pubblicato un video sui suoi canali social.