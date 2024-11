Marketing: Il tennista Zverev nuovo global ambassador della piattaforma di criptovalute Bitpanda

Bitpanda, la piattaforma di criptovalute leader in Europa, ha ufficializzato una partnership esclusiva di 3 anni con il campione di tennis tedesco Alexander Zverev, numero 2 al mondo del circuito ATP. In qualità di nuovo Global Ambassador di Bitpanda, Zverev rappresenterà il marchio in tutti i tornei ATP e del Grande Slam del mondo, con il logo di Bitpanda sulla manica della divisa di gioco.

Questa partnership riflette l’impegno di Bitpanda ad allinearsi con atleti d’élite che condividono i suoi valori di performance, resilienza e innovazione. Zverev farà il suo debutto con il marchio Bitpanda oggi alle ATP Finals di Torino, dove affronterà Andrey Rublev nella sua prima partita del girone. Le ATP Finals 2024 di Torino ospitano i migliori otto tennisti della stagione.

“Sono entusiasta di avere un marchio forte come Bitpanda al mio fianco per i prossimi 3 anni, un marchio che condivide gli stessi standard elevati che mi prefiggo”, afferma Alexander Zverev. “La missione di Bitpanda di rendere i beni digitali accessibili a tutti, dando alle persone un maggiore controllo sul loro futuro, risuona con la mia convinzione che assumersi la responsabilità e spingere per ottenere il meglio siano la chiave per il successo, sia dentro che fuori dal campo”.