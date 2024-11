Eventi: Il Comune di Torino scommette sul progetto della “Kings League Italia”. Investimenti per 1,5 milioni di euro fino al 2025

Nella seduta del 25 novembre 2024, con 24 voti favorevoli su 24, la Sala Rossa ha approvato all’unanimità la quinta variazione al Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 del Comune di Torino, l’ultima per quest’anno solare.

Il provvedimento, illustrato in aula dall’assessora al Bilancio Gabriella Nardelli, iscrive in parte corrente in entrata e spesa l’assegnazione di: trasferimenti correnti dal Ministero dell’Interno per sistemi di interventi in rete per le famiglie, persone senza fissa dimora e fasce di popolazione fragile per 800 mila euro e sponsorizzazioni da imprese per l’evento sportivo “Kings League Italia” per 300 mila euro per il 2024 e 1,2 milioni per il 2025.