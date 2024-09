Marketing: Groupama assicurazioni al fianco di SS Lazio e Genoa CFC in Serie A

Continua l’impegno di Groupama Assicurazioni, tra i principali player nel settore assicurativo in Italia, a supporto dello sport: anche quest’anno la Compagnia sarà nuovamente Premium Partner di due dei club “storici” del campionato italiano di Serie A, ovvero la S.S. Lazio e il Genoa CFC.

Amate e seguite da milioni di tifosi italiani, le due squadre vantano una storia ultracentenaria nel panorama calcistico nazionale, classificandosi tra i team più longevi d’Italia: la S.S. Lazio, 124 anni di storia, si è aggiudicata nella scorsa stagione la qualificazione all’Europa League, mentre il Genoa CFC, il Club con alle spalle 130 anni di storia, la più lunga del Paese, è la prima società calcistica fondata in Italia e vanta il record per scudetti vinti.

“Siamo entusiasti di rinnovare il nostro impegno a fianco dell’eccellenza del calcio italiano, sostenendo due squadre che incarnano la passione e la storia di questo sport. Groupama, con i suoi 140 anni di storia e la sua profonda conoscenza del mondo dello sport, è orgogliosa di condividere questi valori con milioni di tifosi italiani. Il calcio è in grado di amplificare valori essenziali come il fair play, la tenacia a perseguire obiettivi, lo spirito di squadra e la passione: tutti principi nei quali crediamo e ci rispecchiamo nel nostro lavoro quotidiano. Questo sport è emozione, una passione che unisce le persone. E noi, in qualità di assicuratori, siamo al fianco di tutti coloro che vivono questa passione con intensità. Il nostro sostegno al calcio è un modo concreto per dimostrare il nostro impegno a favore dello sport e delle comunità in cui operiamo” – ha commentato Pierre Cordier, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Groupama Assicurazioni

“Ci onora il fatto di essere scelti ancora una volta, come ormai da più di 10 anni, da Groupama Assicurazioni, azienda leader nel settore della assicurazioni – il commento di Marco Canigiani, Direttore Marketing della S.S.Lazio – anche grazie al supporto di società come questa, dal respiro internazionale, affronteremo nel migliore dei modi la stagione che sta per iniziare”.

Groupama Assicurazioni – che opera nel mercato assicurativo italiano con circa 800 dipendenti e una rete composta da quasi 1.000 agenti capillarmente diffusi su tutto il territorio – anche quest’anno lavorerà a quattro mani con le squadre calcistiche per realizzare iniziative esclusive per i tifosi dei due club, in linea con i valori dell’azienda. La Compagnia sarà presente negli stadi con backdrop pubblicitari, ritorni televisivi ed opportunità esclusive per i propri clienti. (fonte: Groupama)