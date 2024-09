Marketing: GiòMare entra tra gli sponsor del Cesena FC (Serie B)

L’azienda nata a Cesenatico nel 1988 e leader nel commercio di prodotti ittici freschi figura in questa stagione tra i 15 “Official Partner” del club bianconero (quest’anno tornato in Serie B).



Tra le tante realtà romagnole che hanno deciso di affiancare il proprio marchio al Cesena nel campionato di Serie BKT 2024/25 uno dei nomi nuovi è rappresentato da GiòMare SpA. L’azienda nata nel 1988 figura infatti tra i quindici Official Partner del club bianconero e sfrutterà la vetrina dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi e del torneo cadetto per comunicare il proprio brand a livello nazionale e internazionale in linea con quello che rappresenta oggi il posizionamento del suo business.

Grazie all’ubicazione di un magazzino nel cuore del porto canale di Cesenatico, GiòMare (www.giomare.net) è infatti presente quotidianamente sui mercati dell’Adriatico e del Tirreno ed estende il suo raggio di azione su tutto il territorio nazionale, ma negli anni ha intensificato la propria partnership con molte aziende di Francia, Spagna e Germania, affermandosi così come realtà leader nel commercio di prodotti ittici freschi nazionali e di prodotti importati da tutti i Paesi europei ed extra UE.

“Il desiderio di diventare sponsor del Cesena FC è un sentimento che coltivavo da tempo – ha dichiarato Francesco Targa, titolare della GiòMare – e che finalmente ho realizzato. Unire la passione per questo sport e per la squadra che si ama alla possibilità di creare opportunità di sviluppo per la nostra azienda tramite altri partner del club costituisce un connubio unico. A tutto questo si aggiunge la possibilità di far vivere le emozioni, che il nostro stadio e il nostro pubblico ci trasmettono, agli ospiti che invitiamo da ogni parte d’Italia in occasione delle partite in casa”.