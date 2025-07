Marketing – FXD nuovo sleeve sponsor del Millwall FC (Championship).

A partire dalla prossima stagione il Millwall FC, storico club di calcio inglese (attualmente in Football Championship), si legherà al marchio fintech FXD. E’ una società di intermediazione con sede a Londra. Collabora con aziende, enti di beneficenza e istituzioni non bancarie.

A seguito dell’accordo, il marchio FXD sarà visibile sulla manica delle maglie del Millwall – in casa, in trasferta e nella terza divisa – in tutte le partite del campionato Sky Bet Championship e delle competizioni di Coppa inglese.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a FXD come nostro Sleeve and Banking Deposit Partner,” ha dichiarato Luke Wilson, Chief Commercial Officer del Millwall.

“La loro vasta rete consente alle aziende di accedere a un’ampia gamma di tassi e rappresentano un vero leader nel loro settore. Siamo felici di avere il loro supporto dalla prossima stagione e non vediamo l’ora di lavorare con Chris e il suo team per supportare i loro obiettivi aziendali.”

Chris Huddleston, CEO di FXD Capital, ha aggiunto:

“Siamo entusiasti di collaborare con il Millwall FC come Official Banking Deposit Partner per la prossima stagione. Questa collaborazione rappresenta un passo importante per FXD Capital nel nostro percorso di espansione nel mondo dello sport.Siamo orgogliosi di sostenere il Millwall e non vediamo l’ora di essere accolti al The Den, mentre costruiamo una solida relazione con il club, i suoi partner e i suoi tifosi.”