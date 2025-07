Marketing – Estrella Galicia si lega al Real Club Deportivo per i prossimi tre anni.

Estrella Galicia e il Real Club Deportivo (realtà militante della Segunda Division iberica) rafforzano la loro relazione e collaborazione con il rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione per altre tre stagioni. In questo modo, la birreria galiziana continuerà a sostenere le varie categorie del club biancoblù fino al 2028, riaffermando il suo impegno verso lo sport.

Il marchio continuerà a occupare un ruolo di primo piano come sponsor della prima e seconda squadra maschile e della squadra femminile. Inoltre, nell’ambito dell’impegno della Corporación Hijos de Rivera per promuovere il talento, Cabreiroá continuerà a sostenere le categorie giovanili del club e proseguirà il suo supporto alla squadra Genuine, che promuove l’inclusione nel calcio e rafforza i valori di impegno, lavoro di squadra e superamento dei limiti.

Questa nuova fase della storica alleanza tra le due entità comprende l’anno in cui entrambe celebreranno il loro 120º anniversario, il 2026, a rafforzare i valori comuni che condividono e l’orgoglio di essere due dei principali simboli di A Coruña (città della Spagna nord-occidentale):

“Siamo entusiasti di estendere il nostro storico rapporto con il Dépor, un punto di riferimento della città che ci ha visti nascere e con cui, oltre a condividere la stessa passione e lo stesso spirito inconformista, condividiamo l’anno di fondazione. Non riesco a immaginare modo migliore per iniziare questa nuova fase se non celebrando i rispettivi 120 anni nel 2026, un anno che sono certo diventerà un momento molto speciale per tutti i tifosi del Deportivo e per gli amanti della buona birra”, ha dichiarato José Cabanas, CMO della Corporación Hijos de Rivera.

Da parte sua, Massimo Adalberto Benassi, Amministratore Delegato del RC Deportivo, ha ringraziato per il sostegno incondizionato della birreria: “È un orgoglio avere un partner come Estrella Galicia, che è sempre stata al nostro fianco in ogni fase. Insieme continuiamo a costruire il futuro del Deportivo.”