Merchandising – QPR ha svelato la nuova maglia away 2025/26.

Queens Park Rangers ed Erreà hanno presentato nelle ultime ore la nuova maglia away 2025/2026.

La maglia away si fa notare subito per il suo design deciso e contemporaneo. La scollatura a “V” e la grafica “halved” dividono la maglia in due metà nette: un rosa acceso, simbolo di energia e grinta, e un nero intenso, sinonimo di eleganza e forza. Una combinazione che parla di identità e di una squadra che guarda avanti, senza dimenticare le proprie radici.

Sul retro del colletto spicca l’iconico Stick Man in bianco, richiamo ai vecchi match programme, ed al patrimonio del club. All’interno, un nastro con la scritta “THEN. NOW. FOREVER.QPR” celebra la continuità e la passione che uniscono passato e futuro.