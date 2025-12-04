Marketing – Erreà si conferma official technical sponsor della LBA.

Lega Basket Serie A annuncia la conferma di Erreà come Official Technical Sponsor della LBA rilanciando una collaborazione che dal 2018 unisce passione, qualità e innovazione. Un legame che va oltre la semplice fornitura di divise: è un percorso condiviso che valorizza ogni evento, ogni squadra e ogni atleta.

Grazie a questa partnership e anche grazie al contributo dell’advisor Infront, Erreà continua a essere protagonista negli appuntamenti più prestigiosi del basket italiano, dal campionato di Serie A Unipol alla Frecciarossa Supercoppa, dalla Frecciarossa Final Eight alla IBSA NextGen Cup, con soluzioni tecniche e design pensati per rendere ogni manifestazione unica e riconoscibile.

Le capsule collection dedicate agli eventi, i kit personalizzati e il merchandising firmato Erreà non sono solo abbigliamento: raccontano l’identità del basket italiano, coinvolgono i tifosi e trasformano ogni momento in un’esperienza che va oltre il campo.

Con questo rinnovo inizia un nuovo capitolo: innovazione, creatività e sportività guideranno i prossimi progetti, con l’obiettivo di rendere il basket italiano sempre più moderno, riconoscibile e vicino a chi lo vive ogni giorno.

“Il rinnovo con la LBA ci spinge a guardare avanti con energia e creatività,” commenta Angelo Gandolfi, Presidente di Erreà – “negli anni abbiamo costruito eventi unici e esperienze memorabili per i tifosi. Continueremo a far crescere il basket italiano con stile, innovazione e passione.”