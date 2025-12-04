Bitcoin (BTC) può puntare ai 100.000 dollari entro la fine del 2025?

Il recente rimbalzo di Bitcoin e dell’intero mercato crypto ha risvegliato l’aspettativa di un possibile ritorno di BTC a quota 100.000 dollari, che comincia a diffondersi con ottimismo tra gli investitori.

Ieri Bitcoin ha mostrato uno scatto improvviso, registrando un guadagno di circa il 7% rispetto alla settimana precedente: un movimento che ha riacceso immediatamente l’ottimismo operativo tra gli investitori.

Stiamo dunque assistendo alla spinta decisiva che condurrà nuovamente BTC sopra i 100.000 dollari, oppure si tratta di un semplice fuoco di paglia destinato a spegnersi al primo ostacolo? Per ottenere un quadro tecnico decisamente più chiaro, è necessario esaminare il grafico, analizzando nel dettaglio le attuali dinamiche di prezzo.

Osservando il grafico, notiamo come il recente calo abbia generato una candela verde di notevole importanza, che denota forza e inversione. Possiamo a tutti gli effetti parlare di engulfing bullish, ossia una configurazione grafica che annulla e assorbe interamente il precedente movimento negativo appena registrato.

Siamo ancora distanti da una struttura tecnica consolidata e pienamente rialzista, tuttavia questo rappresenta il primo passo fondamentale verso scenari operativi decisamente più concreti.

Analizzando il grafico settimanale, notiamo che i progressi più significativi devono ancora concretizzarsi, sebbene siamo vicini a un potenziale recupero quasi totale delle quotazioni.

Per negare il ribasso delle ultime settimane, serve una chiusura settimanale di BTC sopra i 93.600 dollari: maggiore sarà il distacco al rialzo da tale livello, migliori saranno le prospettive future.

Si tratta di un obiettivo accessibile, dato che ora Bitcoin si trova in zona 93.000 dollari; manca dunque davvero poco per superare tale soglia psicologica, tuttavia il vero problema tecnico è un altro. Mancano ancora alcuni giorni alla chiusura della settimana, dunque la volatilità potrebbe invalidare l’attuale fase rialzista, anche se al momento tale ipotesi appare piuttosto improbabile.

Il grafico sta delineando una struttura di minimi e massimi crescenti, che ha ottime probabilità di perdurare nel breve periodo. Se il trend confermasse la chiusura settimanale sopra il livello minimo necessario per tornare bullish, allora i 100.000 dollari entro fine anno diverrebbero uno scenario plausibile.

Superando i 93.600 dollari, BTC rientrerebbe nella zona compresa tra tale valore e i 104.000 dollari, un range laterale che lo ha bloccato per diverse settimane.

I massimi assoluti restano dunque lontani, poiché questa ampia fascia di prezzo potrebbe agire da resistenza tecnica complessa, ma è evidente che oggi soffia un vento decisamente più ottimista sull’intero comparto delle crypto.

La ICO di Bitcoin Hyper (HYPER) continua ad avanzare inarrestabile

Rimanendo nell’ecosistema Bitcoin e analizzando le crypto che mostrano uno scenario bullish, un progetto che sta attirando l’attenzione degli investitori in questa fase è sicuramente quello di Bitcoin Hyper (HYPER).

Si tratta del primo layer 2 di Bitcoin, una chain progettata per replicare le funzionalità avanzate già viste su Ethereum, ma sviluppata nativamente attorno a BTC. Ciò implica un vasto ecosistema di DApp diversificate, che consentano agli utenti di investire e cogliere nuove opportunità finanziarie operando direttamente sulla blockchain più sicura, ovvero quella di BTC.

Tuttavia, poiché la struttura base di BTC non supporta nativamente tali funzioni complesse, serve una soluzione che abiliti questi scenari innovativi, garantendo una decisa evoluzione tecnologica all’intero sistema.

Bitcoin Hyper intende colmare proprio questo gap, ponendosi come fulcro di un’infrastruttura finora solo teorizzata, ma che trova in Ethereum e altre chain un modello consolidato. Si tratta di una realtà tecnica non ancora operativa, ma che arriverà nelle prossime settimane o mesi, rendendo l’attuale opportunità di acquistare il token di Bitcoin Hyper un’opzione di investimento molto interessante.

In quanto innovativo layer 2 di Bitcoin, Bitcoin Hyper ha oggi una posizione di vantaggio sul mercato, con tutte le caratteristiche per imporsi come progetto di riferimento nel settore. Ciò significa ospitare le migliori DApp e catalizzare l’attenzione mediatica e i capitali degli investimenti del pubblico, il che non rappresenta certo un dettaglio trascurabile.

Come già osservato in passato, infatti, chi sa innovare introducendo soluzioni inedite nel settore, ottiene spesso un vantaggio competitivo che lo posiziona come leader indiscusso e dominante all’interno di quella specifica nicchia.

Se Bitcoin Hyper riuscirà nell’intento, il suo token HYPER potrebbe presto valere ben più degli attuali 0,013365 dollari a cui è possibile acquistarlo durante questa fase della prevendita.

Infatti, laprevendita di Bitcoin Hyper è nel pieno del suo svolgimento e ha già raccolto quasi 29 milioni di dollari, una somma che dimostra quanto il mercato creda nel potenziale di Bitcoin Hyper. Non si tratta di una fiducia cieca, ma di un interesse reale verso un asset con il potenziale di generare ritorni nel prossimo futuro, stando alle analisi degli esperti.

