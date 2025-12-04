Puma svela l’home kit della nazionale di calcio del Portogallo.

Puma presenta nelle ultime ore il nuovo Home kit del Portogallo che sarà indossato ai Mondiali della prossima estate in Nord America (Stati Unit, Canada e Messico) nel 2026.

L’Home kit del Portogallo incanala l’energia dell’oceano e l’intensità di una squadra pronta a lasciare il segno sul palcoscenico più importante. L’iconica base red è arricchita da un pattern ondulato e da dettagli green, un omaggio alle radici marittime del Paese e al suo spirito impavido. Un design che parla a chi è nato per esplorare e vive per giocare por amor à camisola.

“Con il nuovo Home kit del Portogallo volevamo catturare il profondo legame della nazione con l’oceano e trasferire quell’energia sul campo,” ha dichiarato Marco Mueller, Senior Director Product Line Management Performance Apparel di Puma. “Il motivo ispirato alle onde e la palette audace di rosso e verde riflettono una squadra che non smette mai di avanzare, alimentata dalla passione e da uno spirito coraggioso. Dal nostro tessuto performante ULTRAWEAVE all’iniziativa di sostenibilità RE:FIBRE, ogni dettaglio è stato progettato per offrire ai giocatori e ai tifosi una maglia che non solo ha un aspetto potente, ma che significa qualcosa.”

João Medeiros Cardoso, Chief Marketing & Commercial Officer della Federazione Portoghese, ha dichiarato: “Questa maglia porta con sé l’anima del Portogallo, la forza del nostro oceano, il coraggio che ci definisce e l’orgoglio di milioni di portoghesi che vivono la nazionale con un’emozione unica. Insieme a PUMA, abbiamo voluto creare un simbolo che non solo onori le nostre radici, ma che proietti il Portogallo nel mondo, riflettendo la nostra ambizione di portare la nostra identità in nuovi mercati e a nuovi tifosi. Ma, soprattutto, teniamo sempre al centro coloro che ci ispirano ogni giorno: il popolo portoghese. È per loro, prima di tutto, che creiamo qualcosa che possano indossare con orgoglio e portare con sé ovunque vadano.”

La maglia Home è disponibile nelle versioni Authentic e Replica. La versione Authentic, indossata dai giocatori, è realizzata con il tessuto ULTRAWEAVE di Puma, progettato per ridurre peso e attrito, garantendo prestazioni di livello d’élite. La versione Replica offre lo stesso design accattivante con una vestibilità più comoda, perfetta sia per le partite che per l’uso quotidiano. Entrambe le versioni incorporano la tecnologia dryCELL di Puma, che garantisce traspirabilità e comfort per mantenere tifosi e giocatori a proprio agio.

In linea con l’impegno di PUMA per la sostenibilità, le maglie Replica sono realizzate tramite l’iniziativa RE:FIBRE, che utilizza scarti tessili riciclati per creare nuovi materiali senza comprometterne la qualità. Contenendo almeno il 95% di scarti tessili riciclati e altri materiali in poliestere usati, questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un processo produttivo più circolare e sostenibile per le maglie da calcio. (fonte: Puma)