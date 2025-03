Marketing – Da 12 anni “FP Trasmissioni” al fianco del Cesena FC (Serie B)

L’azienda nata nel 1996, oggi un’eccellenza nel settore dei motoriduttori, figura in questa stagione tra i Premium Partner del club bianconero

C’è un’azienda che quasi la metà dei suoi anni di storia li ha passati da sponsor del Cesena FC. Era infatti il 2013 quando, per la prima volta, FP Trasmissioni (realtà nata nel 1996 a Galeata) univa il proprio marchio al club bianconero. Da allora il binomio è proseguito senza soluzione di continuità fino a celebrare in questa stagione – in qualità di Premium Partner – la dodicesima di fila al fianco del Cavalluccio che fa entrare la partnership di diritto tra quelle più longeve.

Nei suoi quasi trent’anni di vita FP Trasmissioni (www.fptrasmissioni.com) ha conservato le radici nel territorio romagnolo e spostato solo di qualche chilometro la sede (ora a Meldola) ma rappresenta ormai un’eccellenza a livello mondiale nel settore dei motoriduttori di cui cura ogni fase, dalla progettazione all’assemblaggio, dalla riparazione al commercio all’ingrosso. Oggi è service provider autorizzato del Gruppo Bonfiglioli che dal 2018, attraverso la B.R.T. Bonfiglioli Ricambi Trasmital SpA, detiene una quota della società.

“Sono sempre stato un appassionato di calcio – ha dichiarato Fabio Pini, il titolare che ha dato il nome alla FP Trasmissioni – ma, al di là del sentimento, ho deciso di legare il nostro marchio a quello del Cesena per ragioni di visibilità: i nostri prodotti coprono praticamente tutti i settori e questa partnership ha portato nel tempo un ritorno anche in termini di business”.