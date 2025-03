Marketing – Puma assieme al designer Jefferson Osei per la maglia della Nazionale del Ghana

Puma e il designer ghanese Jefferson Osei (@papaghana) presentano una nuova campagna che celebra la maglia della Nazionale del Ghana, in concomitanza con la Giornata dell’Indipendenza del Ghana di quest’anno.

Puma e Osei hanno coinvolto il pittore ghanese Daniel Alum Jasper, che ha creato una stampa personalizzata per il design della Home jersey del Ghana. Per rendere omaggio alla Gold Coast africana, il design è un’espressione grafica dei simboli tradizionali ghanesi conosciuti come Adinkra, che rappresentano valori come comprensione, cooperazione e resilienza. Il design unico della maglia fa anche riferimento alle diverse tribù africane della nazione: Ewe, Hausa, Asante, Fante, Dagbani e Ga. Un “easter egg” presente all’interno del design della maglia viene rivelato con il calore del corpo svelandone con il passare dei minuti della partita i simboli nascosti di Adinkra.

“Il mio obiettivo per questo kit era connettere le persone di tutte le etnie ghanesi, sia nel paese che nella diaspora, riportare l’amore e unire le tribù come una sola. Il mio design è stato fortemente influenzato dalle conversazioni con i giocatori dei Black Stars, la mia famiglia, la gente locale e l’attuale clima politico, evidenziando il loro desiderio di vedere un Ghana unificato.

Insieme ai kit di Marocco, Egitto, Costa d’Avorio e Senegal, le maglie della Nazionale ghanese hanno debuttato originariamente nel novembre 2024, in concomitanza con l’African Cup of Nations (AFCON).