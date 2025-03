Il DipSport lancia il bando per il nucleo tecnici valutazione grandi eventi sportivi

E’ stato pubblicato sul portale del Dipartimento per lo Sport l’avviso per la manifestazione d’interesse per la selezione di 4 componenti del nuovo nucleo per il supporto nella valutazione tecnica delle candidature per la realizzazione di grandi eventi sportivi a carattere internazionale, per cui viene richiesto un contributo pubblico superiore a 5 milioni di euro.

La selezione riguarda un avvocato esperto in contrattualistica pubblica, un dottore commercialista/revisore contabile, e due esperti in materia di organizzazione di grandi eventi sportivi. Nell’avviso sono elencati tutti i requisiti richiesti ai fini dell’inserimento nell’elenco, gli interessati potranno inviare la candidatura entro le ore 16.00 del 10 aprile 2025.