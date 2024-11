Marketing: ChainOn rinnova per il terzo anno consecutivo con Dinamo Sassari

ChainOn il digital marketplace delle sponsorizzazioni, e Dinamo Sassari, dopo 2 anni di proficua collaborazione, hanno rinnovato l’accordo di partnership anche per la stagione 2024/25. Anche quest’anno, quindi, le sponsorizzazioni dei Giganti saranno acquistabili su ChainOn: con pochi click, imprese italiane e estere potranno conoscere, approfondire, negoziare e sottoscrivere online le opportunità proposte dal Club scendendo così in campo al fianco dei biancoblu.

Sono 689.000 i tifosi della Dinamo Sassari in Italia (una numerosità quasi pari alla metà della popolazione sarda!), un numero in costante aumento negli ultimi anni, con una crescita del +59% dal 2015 ad oggi (fonte: StageUp/Ipsos). Questo dato, particolarmente significativo, offre alle aziende l’opportunità di legare il proprio nome ad uno dei Club nella Top 10 per numero di fan considerando la Serie A sia di Calcio che di Basket: un‘eccellenza sarda a livello nazionale e internazionale. Per un’azienda, unirsi alla Dinamo significa comunicare in Regione attraverso uno dei media più efficaci ed efficienti e, al tempo stesso, avere una vetrina ideale per crescere e raggiungere il mercato italiano e internazionale affiancando uno dei portabandiera della Sardegna.

Conoscere le opportunità di sponsorizzazione e concludere un accordo su ChainOn è facile, veloce e sicuro. Le aziende, una volta approfondite e, se di interesse, negoziate le opportunità, possono concludere l’acquisto in sicurezza in pochi minuti, grazie alla tecnologia avanzata basata su blockchain e intelligenza artificiale. Ogni accordo è formalizzato con contratti digitali direttamente con i club venditori e senza alcuna commissione del marketplace a carico dell’acquirente. Il tutto, beneficiando dei vantaggi fiscali: l’investimento in sponsorizzazione è interamente deducibile dal reddito d’impresa e, sino al 15/11/24 utilizzando il Credito D’Imposta, come stabilito dal Decreto legge num.113 del 9 agosto 2024.

Giovanni Palazzi – Founder e Ceo ChainOn

“Siamo davvero felici di annunciare il proseguimento della nostra partnership con la Dinamo Sassari. Questo sodalizio, giunto al suo terzo anno, testimonia la volontà di crescere insieme e raggiungere traguardi ambiziosi. La Dinamo è una società che rappresenta un’intera isola, un simbolo di passione e impegno con cui collaborare significa, prima di tutto, condividere valori sportivi, sociali e di innovazione. Insieme, vogliamo rendere le sponsorizzazioni più moderne, accessibili e trasparenti, offrendo a tutte le aziende, dalle micro imprese alle multinazionali, la possibilità di acquistare sponsorizzazioni con contenuti al passo con i tempi, oltre che acquistabili in maniera facile, veloce, sicura e conveniente”.

S tefano Sardara – Presidente Dinamo Sassari

“Per il terzo anno di fila siamo felici e orgogliosi di confermare la proficua collaborazione con ChainOn: la condivisione di valori e una vision comune sono alla base di questa partnership. Proseguiamo questo cammino, intrapreso nella stagione 2022-2023, consapevoli che partecipiamo attivamente a una nuova concezione di sponsorizzazione: dinamica, trasparente e all’avanguardia. Dinamo e Chain On guardano al futuro nella stessa direzione, sensibili ai temi di grande attualità e consapevoli che solo facendo rete si può crescere in maniera proficua e intelligente, aprendo a nuove forme di business che vanno di pari passo con la modernità. Chain On ha ben interpretato il legame a doppio filo con la nostra terra e noi siamo felici di collaborare con chi dimostra sensibilità verso i valori fondanti del nostro club”.