Debutto sul web il magazine “Influent People”.

Linking Agency, società di Roma specializzata in digital marketing e SEO, annuncia il lancio di Influent People, la nuova testata giornalistica interamente dedicata al mondo della comunicazione e del marketing.

Influent People nasce dalla presa di coscienza che, nel contesto digital di oggi, la capacità di comunicare efficacemente è diventata un asset fondamentale. Il magazine si pone come obiettivo quello di fornire ad imprese e professionisti del marketing, oltre che a tutti coloro i quali siano interessati a questo mondo, uno strumento per restare aggiornati ed uno spazio da dove trarre spunti di interesse e ispirazione per la propria crescita.

Ad un costante flusso di notizie e analisi sui temi più importanti in ottica marketing e comunicazione, si accompagneranno approfondimenti ed interviste esclusive a personaggi ed aziende reputate ‘influenti’. Proprio le interviste rappresenteranno il valore aggiunto della testata Influent People, con l’obiettivo di scoprire storie di personalità di spicco provenienti da diversi ambiti così da metterne in luce esperienze, punti di vista e visioni sul futuro della comunicazione.

“Influent People è un giornale che vuole analizzare i cambiamenti del mondo attuale raccontando storie di personaggi influenti in vari settori e mantenendo sempre alto il focus su marketing e comunicazione: attraverso storytelling avvincenti vogliamo far emergere le strategie adottate da queste personalità, gli sforzi profusi e le tecniche di marketing che sono state determinanti per conquistare il successo” Queste le parole di Giacomo Padellaro e Pierfrancesco Palattella, fondatori di Linking Agency società specializzata in Digital Marketing e editrice della testata (nella foto in primo piano una immagine della homepage) Influent People.