Eventi: presentata SportMag Italia la rivista dedicata al rilancio dello sport italiano

È stato presentato nei giorni scorsi a Roma il numero zero di SportMag Italia, la nuova rivista che esplora il mondo dello sport a 360 gradi, raccontando il suo crescente impatto sul tessuto sociale, economico e culturale del nostro Paese. In seguito al riconoscimento costituzionale dello sport nel 2023, SportMag Italia si propone di analizzare gli investimenti, le iniziative e le personalità che stanno contribuendo al rilancio del settore. SportMag è il magazine di SportLab Italia, un’iniziativa di comunicazione integrata multi-stakeholders volta a promuovere e approfondire le tematiche legate al settore dello sport system.

La presentazione è stata aperta da un intervento del CEO di CORE Thinking Connections, Pierangelo Fabiano, e della CEO di Burson Italia, Elena Silva, a cui ha fatto seguito il primo panel intitolato “Sport e Investimenti: motore di innovazione e crescita economica”.

Hanno dato il via alla discussione, moderata dalla giornalista Sky e direttrice editoriale di SportMag Lavinia Spingardi, Giuseppe Rafaniello, Responsabile Commerciale AV di Trenitalia e Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano. L’analisi è stata poi completata dall’intervento di Guido Quintino Liris, Senatore e Capogruppo della Commissione Programmazione Economica e Bilancio del Senato della Repubblica Italiana.

Alla discussione hanno partecipato molti altri esperti e stakeholder: Giuseppe Longo, Professore ordinario di Malattie dell’apparato locomotore e vice direttore scientifico della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma, Carlo Barbera, Presidente di Sportmaster Consulting e Arca Assicurazioni e Massimo Buonaiuto, Live Communication Manager per Lavazza. La sessione è stata arricchita dai contributi di Francesco Paolo Conticello, Head of Communication and External Relations Casta Diva Group e CEO Casta Diva Ideas, Fred Fernando, fondatore di Med-Ex e medical partner di Scuderia Ferrari e Fabrizio Manni, Head of Sports Sponsorship and Intern Special Projects di Enel.

Il secondo panel, “Il valore dello Sport per le comunità: impatti sociali e opportunità”, ha analizzato l’importanza dello sport a livello sociale e il suo potenziale inclusivo. Rossana Ciuffetti, Direttore dell’Area Sport Impact di Sport e Salute, ha aperto la discussione con una panoramica sugli impatti positivi delle attività sportive per le comunità. Al suo intervento sono seguiti quelli di Paolo Del Bene, Direttore dell’Associazione Sportiva LUISS, e Federico Bicelli, campione paralimpico e mondiale di nuoto, che ha portato la sua esperienza diretta al ritorno dalle Paralimpiadi di Parigi.

In qualità di discussant, il panel ha visto la partecipazione di Edoardo Vittorio Agnelli, ideatore e responsabile di “Opera in Corsia”, Mauro Berruto, Segretario della VII Commissione della Camera dei Deputati, e David Ciaralli, Responsabile dell’Area Comunicazione e Relazioni Esterne della Federazione Ginnastica d’Italia (FGI). Il dibattito è stato ulteriormente arricchito dagli interventi di Alessandro Carella, Presidente di “Mio fratello è figlio unico Onlus”, Roberta Della Casa, Consigliere della Regione Lazio, Mauro Di Gennaro, Direttore Generale della Fondazione Comitato Organizzatore Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025, e Tommaso Fabbri, Direttore del Dipartimento di Economia “Marco Biagi” dell’Università di Modena e Reggio Emilia e Direttore del Master in Management dello Sport System.

La sessione si è conclusa con le testimonianze di Manuel Onorati, Presidente del CUS Tor Vergata, Fabio Pagliara, Presidente della Fondazione SPORT CITY, Alessandro Tappa, Presidente di Sport Senza Frontiere, e Antonino Viti, Presidente dell’Associazione Centri Sportivi Italiani.

SportMag Italia dedica ampio spazio al prossimo grande evento sportivo in Italia, l’appuntamento olimpico, analizzando i preparativi e gli investimenti previsti, così come l’eredità che lasceranno sul territorio. Inoltre, esplora il ruolo cruciale di istituzioni e aziende, come Coca-Cola, Lavazza, Lenovo e Motorola, a favore di un mondo dello sport inclusivo. Il numero zero ospita anche un’intervista esclusiva al Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, al Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, e al Vice Presidente Vicario del CONI, Silvia Salis.

Rossana Ciuffetti, Direttore dell’Area Sport Impact di Sport e Salute, ha dichiarato: “Bisogna intercettare le aree di sviluppo sociale dove lo sport può dare il proprio contributo: investire sull’impiantistica e sugli spazi dove fare sport mettendo tutti nelle condizioni di svolgere attività sportiva; promuovere eventi sportivi nazionali e internazionali sostenibili in grado di creare sempre maggiore coinvolgimento. In sintesi, è necessario adottare fortemente e a tutti i livelli un modello di business responsabile. Puntare sullo sport e nel sociale è il miglior rimedio possibile per tradurre i disvalori in valori, il disagio in coesione sociale, l’inattività e la malattia in benessere e salute. La principale mission di Sport e Salute è, in altri termini, quella di promuovere lo sport di tutti e per tutti, di valorizzare la funzione sociale dello sport e il ruolo dell’attività sportiva e dell’esercizio fisico per migliorare il benessere psico-fisico e sociale della popolazione italiana. Vogliamo operare guardando avanti, pensando al futuro dello sport e ponendo le basi per soluzioni che anticipino le sfide sociali di domani.”

Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, ha aggiunto: “Milano si sta preparando per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026: è un’occasione che può consentire un cambio di mentalità, tale da mettere lo sport al centro anche dei percorsi educativi. In avvicinamento ai Giochi, stiamo poi lavorando a un bando che agevoli l’organizzazione di iniziative sportive diffuse nelle piazze milanesi, soprattutto in quelle meno centrali. Cercheremo di coinvolgere quanti più giovani sarà possibile. Allo stesso tempo, proseguono gli investimenti per rinnovare le strutture sportive. Grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ad esempio, stiamo riqualificando due impianti storici: la piscina Cardellino e il centro sportivo Carraro. Continuiamo anche a lavorare fianco a fianco con Milanosport e con i più di cento concessionari di impianti sportivi della città, che svolgono da sempre un fondamentale ruolo di presidio sociale, specialmente nei quartieri più complessi.”

Giuseppe Rafaniello, Responsabile Commerciale AV di Trenitalia, ha dichiarato: “Da tempo Frecciarossa, insieme a Trenitalia (Gruppo FS), si impegna a sostenere lo sport italiano, considerandolo uno dei pilastri delle proprie politiche aziendali. Negli ultimi anni, infatti, abbiamo intensificato ulteriormente i nostri investimenti in questo settore, con il quale condividiamo molti valori. Frecciarossa è da sempre impegnata nel mondo dello sport e affianca il proprio nome a prestigiosi eventi e federazioni sportive con l’obiettivo di promuovere iniziative che connettano le persone alle proprie passioni, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale.” (fonte: Sport Lab Italia)