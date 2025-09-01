Van Eck definisce Ethereum (ETH) il “token di Wall Street”, mentre cresce l’interesse del mercato per $WEPE

Jan van Eck definisce Ethereum il “token di Wall Street”, destinato a diventare l’infrastruttura bancaria per la crescita delle stablecoin. Intanto Wall Street Pepe ($WEPE) espande il suo modello buy-and-burn da Ethereum a Solana, puntando su utility e sostenibilità.

Ethereum (ETH) è destinato a diventare la blockchain di riferimento per le banche globali. Questa è la visione audace di Jan van Eck, CEO della società di gestione degli investimenti VanEck, che ha definito ETH il “token di Wall Street”.

Secondo van Eck, la crescita inarrestabile delle stablecoin sta creando una necessità infrastrutturale che solo una rete neutrale, programmabile e sicura come Ethereum può soddisfare. Con una nuova chiarezza normativa all’orizzonte, le istituzioni finanziarie non stanno più solo osservando, ma si stanno preparando attivamente a integrare questa tecnologia.

La rivoluzione inevitabile delle stablecoin

Il mercato delle stablecoin ha raggiunto una massa critica che lo rende impossibile da ignorare. Con una capitalizzazione di mercato che ha superato i 280 miliardi di dollari, questi asset digitali sono diventati un pilastro del sistema finanziario. Sebbene il ritmo di crescita della settimana scorsa si sia recentemente assestato intorno a 1,1 miliardi di dollari, un dato inferiore rispetto ai picchi passati, la domanda di fondo rimane eccezionalmente forte.

Un dato su tutti lo dimostra: le riserve di stablecoin depositate sugli exchange hanno toccato il record storico di 68 miliardi di dollari il 22 agosto. Questa enorme quantità di “polvere da sparo” digitale, composta principalmente da 53 miliardi in USDT e 13 miliardi in USDC, indica che gli investitori sono pronti a rientrare nel mercato, utilizzando le stablecoin come principale veicolo di liquidità. Per Jan van Eck, questa tendenza non lascia scelta alle banche: dovranno integrare la tecnologia per gestire le stablecoin entro i prossimi 12 mesi per non restare escluse da questa rivoluzione dei pagamenti.

Perché Ethereum (ETH) è la scelta naturale per le banche

In questo nuovo scenario, perché Ethereum emerge come la piattaforma favorita? La risposta, secondo van Eck, risiede nella sua natura di infrastruttura neutrale. “Tether non utilizzerà la blockchain di Circle, e Adyen probabilmente non utilizzerà quella di Stripe. Ma qualsiasi istituto finanziario può costruire con GCUL [o Ethereum]”, ha affermato, sottolineando come le istituzioni non adotteranno mai sistemi controllati da diretti concorrenti.

Ethereum offre proprio questo: un terreno comune, decentralizzato e programmabile. La sua capacità di supportare complessi smart contract la rende la base ideale per costruire una nuova generazione di servizi finanziari. Questa visione è già condivisa da una parte del mondo corporate: solo nell’ultimo mese, le società con tesorerie in criptovalute, come BitMine e SharpLink, hanno acquisito oltre 6 miliardi di dollari in ETH, posizionandolo come un asset strategico nei loro bilanci. Il tutto è supportato da una nuova chiarezza normativa, come il “Genius Act” firmato dal presidente Trump, che sta fornendo alle banche la certezza necessaria per procedere.

Non solo ETH ma anche Solana (SOL)

La visione di Jan van Eck delinea un futuro in cui Ethereum trascende il suo ruolo di semplice criptovaluta per diventare la spina dorsale tecnologica del sistema bancario moderno. La crescita esponenziale delle stablecoin non è più un fenomeno di nicchia, ma una forza di mercato che sta costringendo le istituzioni finanziarie ad adattarsi.

Con la sua neutralità, programmabilità e un crescente supporto istituzionale e normativo, Ethereum è il candidato principale per diventare questo nuovo livello di regolamento globale. La recente performance del prezzo, che ha toccato un massimo storico di 4.946 dollari, è solo un sintomo di questa profonda transizione fondamentale. La trasformazione di Ethereum nel “token di Wall Street”, in questo senso, non è più una questione di “se”, ma di “quando”.

L’espansione di Wall Street Pepe ($WEPE) su Solana

L’innovazione nell’ecosistema crypto non si ferma ai Layer-1. Progetti come Wall Street Pepe ($WEPE) dimostrano una crescente sofisticazione anche nel mondo delle meme coin. Dopo aver costruito una solida base su Ethereum con oltre 79.000 detentori di wallet, infatti, il progetto oggi si sta ora espandendo strategicamente su Solana per sfruttarne la velocità e i bassi costi.

Wall Street Pepe ($WEPE) si distingue per la sua utility: i detentori del token WEPE, infatti, ottengono accesso a un gruppo esclusivo, chiamato la “Wepe Army”, in cui vengono condivisi “alpha calls” e strategie di trading.

L’espansione su Solana è gestita da un’innovativa meccanica buy-and-burn: ogni acquisto del token $WEPE su Solana, infatti, innesca un burn di un valore equivalente di token su Ethereum. Questo sistema previene la diluizione dell’offerta e crea scarsità, allineando gli interessi di entrambe le community e dimostrando un modello di tokenomics maturo e sostenibile.

Secondo molti analisti si tratta di uno dei progetti di meme coin più innovativi degli ultimi anni. E l’enorme successo riscosso nei mesi scorsi dalla sua prevendita – che è stata una delle prevendite di meme coin di maggior successo della storia (con oltre 70 milioni di dollari raccolti prima del listing) – lo testimonia ampiamente.

