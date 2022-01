Tik Tok title partner del Sei Nazioni femminile 2022

(di Francesca Diana) – Al via una partnership innovativa per il mondo del rugby femminile: il torneo Sei Nazioni avrà come Title Partner “Tik Tok”, piattaforma di intrattenimento nata in Cina nel 2016, sino al 2025. L’evento si svolgerà subito dopo quello maschile, tra fine marzo e inizio aprile.

Lo scopo di questa collaborazione è far conoscere, oltre che appassionare, i più giovani al mondo del rugby, sfruttando la popolarità della piattaforma asiatica.

Su Tik Tok i contenuti sul rugby femminile infatti hanno già superato i 5,1 miliardi di visualizzazioni, mentre l’hashtag #SixNationRugby sta crescendo rapidamente, a conferma del successo di questa strategia. I tifosi attraverso l’applicazione avranno infatti la possibilità di accedere ai contenuti esclusivi, condivisi sia dagli account delle varie squadre, sia da quelli delle pagine ufficiali del torneo. Gli utenti verranno coinvolti in maniera attiva grazie a diverse attivazioni in-app, come Effetti e trend, su cui si basano solitamente gli algoritmi della piattaforma.

Non è la prima volta che Tik Tok si interessa al mondo sportivo: a giugno 2021 è diventata infatti il Global Partner di Uefa Euro 2020, diventando così la prima piattaforma di intrattenimento digitale a sponsorizzare una delle maggiori competizioni internazionali, mentre il 7 Gennaio di quest’anno ha stretto una collaborazione con la Confederation of African Football.