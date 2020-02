MAHOMES E GAROPPOLO: IL DESTINO DEL SUPER BOWL PASSA PER LE LORO MANI

(di Marco Casalone) – Mancano poche ore all’evento sportivo che, ogni anno, ferma gli Stati Uniti d’America e raccoglie davanti alle televisioni oltre 150 milioni di spettatori in tutto il mondo: alle 18.30 di domenica 2 febbraio (le 00.30 di lunedì 3 in Italia) verrà infatti dato il kickoff della 54esima edizione del Super Bowl, la finale del campionato della National Football League (NFL).

All’Hard Rock Stadium di Miami (impianto che può contenere oltre 65.000 spettatori) i Kansas City Chiefs, vincitori dell’American Football Conference, sfidano i San Francisco 49ers, campioni della National Football Conference.

Due franchigie che, pur non essendo al primo Super Bowl della loro storia, non si sono mai incontrate nella partita più importante dell’anno: sarà infatti la terza apparizione per i Chiefs (sconfitti nello storico Super Bowl I dai Green Bay Packers per 35-10 ma vittoriosi tre anni più tardi contro i Minnesota Vikings 23-7) e la settima per i Niners (con 5 anelli conquistati nell’arco di 14 anni dal 1981 al 1994 a fronte di un’unica sconfitta nel 2012 patita contro i Baltimore Ravens per 34–31).

Tra i tanti protagonisti del match, i più attesi dai tifosi delle due squadre e dai milioni di appassionati sono senza dubbio i quarterback titolari: Patrick Mahomes dei Kansas City Chiefs e Jimmy Garoppolo dei San Francisco 49ers.





“Mi piace forzare le giocate grazie al mio atletismo, lanciare lungo e creare gioco e pericoli in ogni singola azione”.

Così ha risposto Patrick Lavon Mahomes II, nato a Tyler (Texas) il 17 settembre 1995, quando in uscita dal college gli chiesero di descrivere il suo stile di gioco.

Dopo queste parole, non risultò difficile per gli addetti ai lavori inserirlo nella categoria dei “Gunslinger“, i quarterback che giocano un football spavaldo in qualsiasi situazione della partita, anche la più rischiosa, e che sono dotati di una capacità e precisione di lancio fuori dal comune, paragonabili a quelle di un giocatore di baseball.

D’altronde Patrick altri non è che il figlio primogenito di Patrick Lavon Mahomes I, ex giocatore di baseball tra gli anni ’90 e i primi del nuovo millennio come pitcher (ossia lanciatore) nella Major League, con qualche parentesi in formazioni importanti come i Boston Red Sox, i New York Mets ed i Chicago Cubs: anche da qui proviene l’insita capacità di Pat di lanciare con precisione palloni di qualsiasi forma e dimensione, tanto che avrebbe addirittura potuto seguire le orme paterne, rifiutando però la chiamata dei Detroit Tigers per dedicarsi esclusivamente al football.

Al termine di una carriera universitaria scintillante con i Texas Tech Red Raiders, viene ingaggiato al Draft NFL del 2017 come decima scelta dai Kansas City Chiefs di coach Andy Reid che, nonostante i pareri negativi degli esperti che ritengono il suo stile di gioco non adatto ai professionisti, vede in lui un potenziale fenomeno.

Grazie all’esperienza maturata nel baseball ed agli allenamenti agli ordini del padre, Mahomes ha sviluppato un’eccezionale capacità nel lanciare l’ovale senza la necessità di bloccare i piedi sul terreno per aiutarsi con il movimento del corpo: con la semplice forza del braccio riesce a scaraventare la palla anche a 50 yards di distanza e, grazie alla rapidità nella corsa in campo aperto, riesce a sfuggire con facilità ai tentativi di placcaggio degli avversari ed arrivare fino all’area di touchdown.

Dopo un anno in panchina come riserva del quarterback titolare Alex Smith, Reid decide che Mahomes è pronto per il grande salto e, ceduto Smith ai Washington Redskins, gli affida le chiavi della squadra: viene ripagato con una stagione da 50 touchdown e 5.097 yards a referto, numeri da record che gli valgono a soli 23 anni il titolo di giocatore offensivo dell’anno e, soprattutto, di MVP della lega (primo assoluto della storia dei Chiefs), il più giovane a conquistarlo dai tempi di Dan Marino, quarterback dei Miami Dolphins che per primo riuscì, nel 1984, a sfondare la barriera delle 5.000 yards di lanci in una sola stagione.

Un precedente tanto prestigioso quanto scomodo: Marino infatti è noto come “The greatest quarterback never to win a Superbowl”, non essendo mai riuscito a conquistare il trofeo più ambito da ogni giocatore della NFL: un’analogia che Mahomes, dopo aver trascinato i Chiefs alla prima qualificazione al Super Bowl dopo cinquant’anni, vuole a tutti i costi evitare.