Diritti tv Premier league inglese: una “torta” da 10,4 miliardi di euro (2019/2020)

La “torta” dei diritti audiovisivi del football inglese ha superato il valore di 10,4 miliardi di euro. Un nuovo record ma anche un benchmark (un punto di riferimento) per le altre Leghe europee. E’ quanto incasserà complessivamente il sistema della English Premier League (EPL) dalla commercializzazione dei tv rights(nazionali e internazionali) per il periodo 2019/2022. E’ un campionato molto maturo a livello interno, con una proiezione sempre più forte all’estero. Il calcio britannico è ormai un prodotto da esportazionee il crescente interesse delle aziende sponsor va proprio in questa direzione. La stragrande maggioranza dei marchi commerciali investono sulla “EPL”, perchè si presenta come una vera e propria piattaforma mediatica per farsi conoscere in modo più diretto ed emozionante dai fan. Attraverso le immagini del calcio inglese, multinazionali del calibro di Yokohama, Fly Emirates, Chevrolet, Etihad airways o Acronis, solo per citarne alcune, entrano nelle case di milioni di appassionati di football in tutti e cinque i continenti. Gli analisti prevedono, tra l’altro, che, nella prossima negoziazione dei diritti tv della Premiership, per la prima volta, il valore dei diritti “esteri” supererà quello del mercato “domestico”.