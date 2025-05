Basket – Unipol si conferma title sponsor della Serie A.

Lega Basket ha annunciato la conferma di Unipol come Title Sponsor del campionato di Serie A anche per la stagione 2025/26.

Esercitando il diritto di opzione per la prossima stagione, attraverso l’Official Advisor Infront, Unipol dà continuità al rapporto iniziato nell’annata 2020/2021 ed entra tra le sponsorizzazioni di più lunga durata nella storia della LBA, confermandosi anche come Presenting Sponsor della Final Eight di Coppa Italia, della Supercoppa, della NextGen Cup e degli LBA Awards.

Il Presidente di LBA Umberto Gandini ha commentato: “Sono felice della prosecuzione di questo rapporto con Unipol che rappresenta la conferma del grande lavoro svolto insieme in questi anni. Per noi è motivo di prestigio e orgoglio il fatto che un nome così importante della nostra economia continui ad affiancare il suo nome alla nostra Serie A, contribuendo a stimolarci per una ulteriore crescita di tutto il movimento di vertice”.

“La prosecuzione della title sponsorship Unipol anche per la stagione 2025/2026 – ha sottolineato Vittorio Verdone, Direttore Communication e Media Relations Unipol – conferma l’efficacia della nostra scelta di associare il nostro brand ad una delle principali leghe sportive del Paese, in coerenza col nostro posizionamento di player assicurativo leader a livello nazionale. Dinamismo, innovazione, spirito di squadra e lealtà sono i valori che ci uniscono e che grazie alla sinergia con LBA e Infront abbiamo potuto declinare e trasmettere in termini di obiettivi comuni. Per essere “Sempre un passo avanti” insieme”.

Alessandro Giacomini, Managing Director Infront Italy ha dichiarato: “La conferma di Unipol come Title Sponsor del campionato Serie A anche per la stagione 2025/26 rappresenta un segnale chiaro di fiducia nella crescita e nella solidità della Lega Basket. Come Official Advisor di LBA, siamo orgogliosi di aver contribuito al rinnovo di una partnership che si conferma una delle più durature e significative nella storia della Lega. Questa conferma sancisce il valore del lavoro svolto insieme negli ultimi anni e rafforza ulteriormente il posizionamento strategico del basket italiano all’interno del panorama sportivo nazionale”.