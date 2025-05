Shpendi eletto Best Player 2024/25

Il capocannoniere bianconero è risultato il più votato nel social contest realizzato in collaborazione con il partner De Stefani Group e giunto alla terza edizione

E’ Cristian Shpendi il calciatore del Cesena eletto dai tifosi Best Player 2024/25. L’attaccante classe 2004 è risultato infatti il più votato nel “Man of the Match”, il social contest realizzato in collaborazione con De Stefani Group concessionaria Mercedes-Benz, Local Partner del Cesena FC (club di Serie B).

Cristian (che succede al fratello Stiven, vincitore della prima edizione nel 2023 e a Tommaso Berti trionfatore un anno fa) ha costruito il suo successo nella prima parte della stagione quando è stato votato come migliore in campo per otto volte in quindici giornate. Pronti via e i due gol all’esordio in serie BKT, contro la Carrarese, gli permettono di aggiudicarsi la prima tappa mentre una rete alla 5^ giornata gli vale la palma di Mvp nella gara con il Modena. Sette giorni dopo la storia si ripete: Shpendi è il Man of the match con il Palermo anche se (è l’unico caso) per una volta non va a segno. Il capocannoniere bianconero abbatte il Brescia alla 10^ giornata con una doppietta dal dischetto per poi piazzare un poker di vittorie tra la 12^ e la 15^: rete decisiva nell’1-0 al Sudtirol, sigillo dagli undici metri nel 2-0 sul campo del Cittadella, in gol nell’1-1 interno con la Reggiana e decimo centro personale nella sconfitta per 3-2 a Frosinone.

Shpendi è stato premiato davanti al pubblico dell’Orogel Stadium Dino Manuzzi domenica scorsa qualche minuto prima della gara con il Palermo, quando ha ricevuto il premio, rappresentato dall’iconica “Caveja”, dalle mani del consigliere del Cesena FC, Massimo Agostini, e di Alessandro Bordini, marketing specialist di De Stefani Group. “Premiare quest’anno Shpendi – ha dichiarato Stefano Brandini, responsabile marketing di De Stefani Group – ci rende doppiamente felici dato che Cristian è anche nostro brand ambassador. Speriamo che il premio sia di buon auspicio per il finale di stagione suo e del Cesena”.

