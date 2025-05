Il Cesena FC (Serie B) celebra la “Festa della Mamma” con una maglia speciale.

Sulla maglia dei bianconeri saranno presenti i nomi delle mamme per sostenere Well Fare – Rete per le Donne

In occasione della partita di Serie BKT sul campo del Cosenza, in programma questa sera alle ore 20:30, il Cesena FC scenderà in campo con una maglia speciale per celebrare la Festa della Mamma e lanciare un messaggio di solidarietà.

Per l’occasione, i bianconeri indosseranno il third kit rosa pesca, ma con una speciale novità: sul retro di ogni maglia, al posto del tradizionale cognome del giocatore, sarà stampato il nome di battesimo della propria madre. Un gesto simbolico per rendere omaggio a tutte le mamme e portarle idealmente sul terreno di gioco insieme al Cavalluccio.

Ma non è tutto, perché quest’iniziativa avrà un seguito anche fuori dal campo: il Cesena FC ha, infatti, deciso di sostenere Well Fare – Rete per le Donne, il progetto sviluppato dall’AUSL Romagna per sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno della violenza verso le donne nelle sue diverse forme.

@credits ufficio stampa Cesen FC

Grazie al supporto del partner bianconero MatchWornShirt, le maglie indossate durante la partita contro la formazione calabrese saranno messe all’asta e parte del ricavato sarà devoluto a Well Fare – Rete per le Donne, contribuendo così al sostegno di un nuovo progetto che si occupa di proteggere le donne vittime di violenza e accogliere le mamme che si rivolgono ai Pronto Soccorso dell’Azienda USL della Romagna, assistendo e tutelando anche i loro figli minori.

Per partecipare all’asta e condividere un messaggio di amore e impegno sociale verso tutte le mamme, nel nome della passione comune per il Cavalluccio, è possibile accedere alla pagina dedicata a partire dalle ore 20:30 di venerdì 9 maggio.