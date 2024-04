Maglia celebrativa per i 50 anni del Westfalenstadion oggi Signal Iduna Park

(di Marcel Andrè Vulpis) – Il Westfalenstadion, “casa” del Borussia Dortmund (attualmente 4° nella classifica provvisoria di Bundesliga1), è stato inaugurato il 2 aprile 1974, esattamente 50 anni fa. Successivamente è stato rinominato. Oggi è conosciuto come “Signal Iduna Park“, dal nome del suo sponsor (un colosso assicurativo-finanziario con sede ad Amburgo). I tifosi lo conoscono, più semplicemente, come “The Temple“, perchè teatro di emozioni e di storiche vittorie da parte dell’undici giallo-nero. Per celebrare l’anniversario (appunto i primi 50 anni di vita) la squadra scenderà in campo, sabato prossimo (alle ore 18:30 italiane), contro i rivali dello Stoccarda (al 3° posto nella classifica provvisoria), con una maglia speciale, che potrà essere acquistata dai tifosi, sia online (tramite l’e-commerce del portale del club) che all’interno degli store ufficiali (il più visitato è quello presente nei pressi proprio dello stadio). Per l’occasione il club ha realizzato anche un video “vintage” che ripercorre la storia dell’impianto (in grado di ospitare ben 80mila spettatori) collegandolo anche all’evoluzione del tifo di questo territorio (Dortmund è una importante città nella regione tedesca della Renania settentrionale-Vestfalia). Di seguito il prodotto studiato dal marketing del club per i social media di proprietà.