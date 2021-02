(di Federico Navarro) – L’Eintracht Francoforte ha annunciato l’accordo di sponsorizzazione con Mastercard, che diventerà technology partner del club tedesco e della società sussidiaria EintrachtTech (fondata nel 2019 con lo scopo di gestire i vari progetti digitali del club tramite una società indipendente).

Eintracht App disponibile in primavera. La partnership con Mastercard sarà focalizzata sullo sviluppo di un sistema di pagamento tramite cellulare, in collaborazione con Deutsche Bank (che detiene i diritti di naming dello stadio di casa del club di Francoforte), e verrà rilasciata nella nuovadisponibile in primavera.

L’applicazione permetterà a tutti i tifosi di usare il proprio smartphone per effettuare pagamenti contactless per i servizi disponibili nel Deutsche Bank Park. Gli utenti attraverso quest’app potranno usufruire gratuitamente di una carta di debito virtuale, collegata direttamente ai loro conti correnti bancari (indipendentemente da quale sia la banca di riferimento).

Ciò significa che questa carta potrà essere salvata in maniera sicura all’interno del telefono senza necessità di essere ricaricata, come di consueto accade per le carte prepagate.

Dal punto di vista sportivo Mastercard si impegnerà a supportare in maniera attiva la crescita del team femminile del club, oltre a sviluppare altri progetti di digital-business con EintrachtTech.

Hagedorn. Restando sempre in territorio tedesco lo Schalke 04 ha annunciato l’estensione della partnership con il gruppo di ingegneria civile

1.9 milioni di euro in 3 anni (mentre il nuovo accordo sarebbe ancora più remunerativo), nonostante il momento di difficoltà dei “minatori”, che occupano attualmente l’ultimo posto in classifica. Il nuovo agreement sarà valido fino al 30 giugno 2024 e andrà avanti indipendentemente dalla divisione in cui giocherà lo Schalke. Secondo quanto riportato da SportBusiness Soccer il contratto precedente portava nelle casse del club(mentre il nuovo accordo sarebbe ancora più remunerativo), nonostante il momento di difficoltà dei “minatori”, che occupano attualmente l’ultimo posto in classifica. Il nuovo agreement sarà valido fino al 30 giugno 2024 e andrà avanti indipendentemente dalla divisione in cui giocherà lo Schalke.

Con questo Hagedorn riceve diritti di marketing e pubblicitari all’interno della Veltins Arena, compresi i diritti di nomina per il settore hospitality, e l’esclusività per i diritti di marketing interaziendali.