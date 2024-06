Macron-Stoke City FC: la partnership taglia il traguardo dei 10 anni

Dieci anni insieme. Questo il traguardo che verrà raggiunto grazie al terzo rinnovo tra Macron e Stoke City FC (società di Football Championship), squadra professionistica tra le più antiche del calcio inglese e del mondo, la cui partnership proseguirà fino alla stagione 2026-2027.

Una collaborazione nata nel giugno del 2016 e che ha prodotto nel tempo una serie di collezioni uniche ed esclusive che hanno saputo raccontare la storia e i simboli dei Potters, abbinando alla tradizione dei colori identitari del club, grafiche e stili innovativi sempre molto apprezzati dai tifosi del club di Stoke-on-Trent.

“Siamo felici di proseguire e far diventare decennale il percorso iniziato insieme allo Stoke City FC. – ha commentato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Due lustri di storia insieme significa aver trovato una perfetta sintonia e una precisa condivisione del progetto sportivo. La storia dei Potters è la storia del calcio inglese, ed è particolarmente stimolante poterla rappresentare attraverso una linea di abbigliamento che soddisfi le esigenze tecniche e di performance dei giocatori così come il senso di appartenenza dei tifosi ai colori del club. Qualità, tecnicità, tessuti ecosostenibili, ma anche ricerca, stile e grafiche innovative e personalizzate. Tutti ingredienti della ‘ricetta Macron’, che ci consente di offrire ai nostri partner un prodotto di altissima qualità e di stabilire rapporti lunghi e duraturi come quello che festeggiamo oggi con lo Stoke City FC”.

“Macron ha sempre dimostrato di essere un partner innovativo, affidabile e commercialmente valido, che condivide la nostra passione per la creazione di maglie che i giocatori e i tifosi dello Stoke City possano indossare con orgoglio – ha spiegato Simon King, Chief Operating Officer dello Stoke City FC – Il recente lancio del nostro kit home 24/25 ha ulteriormente illustrato il continuo successo della partnership, con un numero di maglie vendute nel corso del weekend di lancio superiore a qualsiasi altra stagione di campionato mai registrata. La capacità di progettare kit completamente su misura anno dopo anno rimane fondamentale per la nostra collaborazione di lunga data con Macron. Faremo un ulteriore passo avanti per il kit Home 25/26, che è stato effettivamente progettato dai nostri sostenitori attraverso un’assemblea dei tifosi. Non vediamo l’ora di consolidare negli anni a venire la forte relazione che ha reso possibile questa collaborazione”.