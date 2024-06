Macron nel calcio svizzero con i palloni “Elevate”

I due principali campionati di calcio gestiti dalla Swiss Football League, ovvero la Credit Suisse Super League e la dieci Challenge League, la prossima stagione saranno giocati con ‘ELEVATE’, i nuovi e tecnologici palloni Macron che oggi sono stati presentati ufficialmente. Un lancio accompagnato da uno spettacolare evento che si è svolto nella Waisenhausplatz a Berna e che ha coinvolto alcuni freestyler e giovani calciatori, oltre alle persone presenti in quel momento nella caratteristica piazza della capitale svizzera.

Il nuovo pallone ‘ELEVATE’, certificato FIFA Quality Pro e disegnato in collaborazione con la Swiss Football League, è stato sviluppato nel Macron Campus a Bologna ed è caratterizzato da una struttura all’avanguardia. Composto da 16 pannelli termosaldati, la superficie esterna è in PU texturizzata che assicura il massimo delle prestazioni e un controllo ottimale. Il pallone è caratterizzato da una grafica personalizzata, multicolore, innovativa e che integra al suo interno anche un QR-Code che permetterà ai tifosi di interagire col pallone stesso e avere accesso a contenuti esclusivi che potranno cambiare nel corso della stagione in base a iniziative, promozioni, eventi, e contenuti promossi dalla SFL.

Un accessorio fondamentale che sarà protagonista assoluto su tutti i campi del calcio professionistico svizzero e che, grazie al QR-Code, permette alla SFL e a Macron di stringere un particolare legame anche con i tifosi dei tanti e prestigiosi club elvetici. Calcio svizzero che si lega quindi ulteriormente a Macron, che oltre a essere partner della Swiss Football League per quanto riguarda i palloni e l’abbigliamento tecnico delle squadre arbitrali è anche sponsor di alcuni dei club più importanti di Credit Suisse Super League e di Dieci Challenge League. L’FC Basel 1893 è infatti una delle squadre più blasonate di Svizzera, con 20 titoli nazionali, 12 Coppe di Svizzera, una Supercoppa e una Coppa di Lega. Nella stagione 2024/25 prenderanno inoltre parte alla Credit Suisse Super League anche l’Yverdon-Sport FC, dallo scorso anno entrato a far parte dei club Macron, e l’FC Sion, che quest’anno ha ottenuto la promozione alla massima serie elvetica dopo appena una stagione in Challenge League. Completa il quadro l’FC Thun, che prenderà parte alla Dieci Challenge League 2024/25. (fonte: Macron)