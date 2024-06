Il Club Atlético Osasuna entra nella famiglia Macron. Sarà sponsor tecnico dei “Rojillos” fino al 2030

Il logo Macron Hero sarà sulla maglia di un altro storico club della Liga spagnola: il Club Atlético Osasuna. Una squadra con oltre 100 anni di storia e che rappresenta un popolo, una comunità, la Navarra. Macron e Osasuna hanno ufficializzato la partnership che prenderà il via dalla stagione 2024/25 e che continuerà fino al 2030. Sei stagioni in cui i Rojillos avranno a disposizione game kit e una linea di abbigliamento esclusiva che insieme alla qualità e tecnicità dei capi esprimerà la storia, tradizione, orgoglio e senso di appartenenza del club di Pamplona.

Il CA Osasuna è nato nel 1920 grazie all’incontro di un’assemblea di persone interessate al calcio. L’incontro avvenne nel Café Kutz, un bar storico della città dove spesso sedeva Ernst Hemingway. Il club è profondamente radicato nella cultura della città di Pamplona e nel suo patrimonio; il suo nome deriva dalla lingua basca e significa “forza”, “vigore” e “salute”. Un incitamento che non è mai mancato alla squadra navarra, che ha sempre avuto un seguito incredibile con gli spalti dello storico El Sadar, stadio di proprietà del club, sempre pieni di tifosi.

Tra i momenti più importanti della storia del club figurano anche due finali di Coppa di Spagna, l‘ultima nel 2023 persa di misura contro il Real Madrid. Diverse anche per presenze in campo internazionale con una semifinale di Coppa Uefa nel 2007 contro il Siviglia, che poi si aggiudicherà il trofeo. Miglior piazzamento nella Liga è un quarto posto ottenuto in due occasioni, nel 1990-1991 e 2005-2006.

“Sono felice di dare il benvenuto nella famiglia Macron ad un club ricco di storia e fascino come l’Osasuna, che rappresenta una città e una comunità dove passione e senso di appartenenza sono il motore di ogni scelta e ogni attività. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Un club e una città che sono carichi di stimoli per poter creare insieme collezioni uniche che possano esprimere lo spirito e l‘orgoglio non solo di una squadra, ma di un popolo intero”.

“Siamo estremamente felici di entrare a far parte della famiglia Macron, che ringraziamo per la fiducia riposta nel nostro progetto – ha dichiarato Luis Sabalza, presidente dell’Osasuna – All’Osasuna siamo convinti che questo sarà un rapporto molto vantaggioso per entrambe le parti. Inoltre, i nostri tifosi saranno felici che l’Osasuna abbia kit esclusivi e personalizzati”.