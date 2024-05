Il brand Macron firma le nuove divise di gara dell’ItalBasket (FIP)

Italianità, stile e spirito ‘azzurro’ nelle nuove divise (nella foto in primo piano) realizzate da Macron per le Nazionali di basket maschili e femminili e presentate oggi a Roma presso l’Headquarters di ITA Airways alla presenza di Gianni Petrucci, Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, Gianmarco Pozzecco, CT della Nazionale maschile, Luigi Datome, Capo Delegazione Nazionale maschile, Angelo Marino, Chief Communications Officer di Macron, Andrea Benassi, Direttore Generale di ITA Airways, e Antonio Santamaria, Direttore Generale Master Group Sport.

“Per un’azienda italiana come Macron, poter realizzare la divisa della nazionale di basket, così come facciamo con quella di rugby, è davvero un motivo di vanto e siamo molto soddisfatti del nostro rapporto con FIP, che ci vede legati dallo scorso anno. Design, stile e amore per la bellezza sono i punti di forza dell’essere un brand italiano, caratteristiche e valori che si amplificano ulteriormente quando possiamo esprimerli sull’azzurro della maglia della Nazionale. – ha dichiarato Angelo Marino, Chief Communications Officer di Macron – La divisa della Nazionale è di tutti, incarna perfettamente il senso di appartenenza e di identità e indossarla è un’emozione unica, non solo per i giocatori che scendono in campo. Questo nuovo kit, progettato a Bologna dall’Ufficio Stile di Macron in collaborazione con FIP, è reso ancora più iconico dalla presenza del tricolore che impreziosisce sia la patch sul pantaloncino che la canotta. Non vediamo l’ora di vederla scendere in campo indossata dai giocatori di Coach Pozzecco, al quale non faremo mancare il nostro sostegno e auguriamo il meglio per il Preolimpico”.

“Una squadra non è composta di soli atleti e tecnici. In un’organizzazione sportiva che aspira a grandi traguardi è necessario che tutti i componenti diano il massimo nei rispettivi ambiti e concorrano al più alto rendimento possibile – ha dichiarato Giovanni Petrucci, Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) – Oggi siamo qui per fare un altro importante passo insieme ai nostri partner, membri del nostro team allargato e supporto prezioso in tutte le nostre attività. Ringrazio ITA Airways, mai come in questo caso compagni di viaggio, per averci ospitato in questa sede e per essere una presenza costante e professionale nei nostri spostamenti. Ringrazio Macron per essere sempre all’avanguardia nella creazione delle nostre divise dando sempre maggiore attenzione anche alla sostenibilità e allo stile. Ringrazio IBSA per aver investito con entusiasmo e creatività non solo nella Federazione e nelle Squadre Nazionali ma anche nel mondo basket nel suo complesso attraverso l’impegno con LBA. Ringrazio MG per aver scelto la FIP e le Nazionali come partner di livello da affiancare al proprio brand. Insieme, sulla bellissima nuova divisa, ci auguriamo di portare quel tricolore che campeggia sull’Azzurro al massimo livello possibile, ovvero i Giochi di Parigi 2024”.

La nuova divisa Home dell’Italbasket

La nuova divisa ‘Home’ è azzurra con il collo a V e gli sbracci bordati di tricolore. La principale caratteristica della canotta è il pattern gessato di ispirazione moda, composto da sottili ed eleganti ‘pinstripe’ verticali realizzate in grafica embossata. Sul petto a destra, entrambi in bianco, uno sotto l’altro e in stampa siliconata, il logo della FIP e il Macron Hero. Il backneck è personalizzato con il logo della Federazione su fondo bianco e azzurro, insieme al logo Macron e alla scritta ‘Designed in Bologna’, che certifica ed evidenzia come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus di Valsamoggia. I pantaloncini azzurri, con coulisse bianche, hanno la bandiera italiana applicata sul bordo elastico superiore attraverso una woven patch, mentre le bande tricolori presenti anche nella canotta vengono riprese sia lateralmente sui fianchi che sul bordo coscia.

La nuova divisa Away dell’Italbasket

La versione ‘Away’ è bianca riprende il layout grafico della Home con il tricolore italiano a connotare i bordi del girocollo e degli sbracci. Anche in questo caso, fronte e retro, è presente l’elegante grafica gessata, realizzata sempre tramite stampa embossata. Il logo della FIP e il Macron Hero sono in azzurro e applicati in stampa siliconata. Sul bordo superiore dei pantaloncini bianchi spicca la bandiera italiana e anche qui il tricolore è presente nei dettagli sui fianchi e sul bordo coscia.