L’US Catanzaro sale in cattedra a Tor Vergata sul terreno del marketing

E’ salita in cattedra, ieri pomeriggio, l’US Catanzaro (club di Lega Pro/girone “C”), durante una giornata speciale organizzata dall’Università degli studi di Roma ‘Tor Vergata’.

A incontrare gli studenti del corso di Service Marketing, tenuto dal prof. Matteo Cristofaro presso la laurea triennale in “Business Administration and Economics”, sono stati il Vice presidente Leone Luca Noto, il responsabile marketing della società, Salvatore Maiore, e il Social media manager del club calabrese, Cristiano Politini. I primi due hanno presentato le strategie di business, le pratiche di marketing e sponsorship adottate dalla società, mentre Politini ha illustrato le azioni di comunicazione e la digital strategy del club, attraverso case history e un focus sulla presentazione dell’attaccante Pietro Iemmello.

“Per apprendere e costruire delle competenze utili a fronteggiare le sfide che le imprese stanno vivendo in questo periodo turbolento – ha commentato il professore Cristofaro – serve buona teoria e buona pratica aziendale. Grazie all’intervento dell’US Catanzaro nel mio corso di Service Marketing, sono convinto che gli studenti – che avevano già analizzato la realtà aziendale – abbiano meglio compreso le buone pratiche che stanno ‘dietro le quinte’ della gestione delle imprese nel settore dei servizi sportivi e delle loro attività di marketing. Sono altresì sicuro che questa prima lezione – ha concluso – sarà foriera di altre attività di mutua collaborazione con la società sportiva, in particolare, e il Gruppo Noto in senso ampio”.

Sull’evento è intervenuto anche il prof. Gianni Nicolini, coordinatore del Bachelor of Science in Business Administration and Economics. ”Il nostro corso di laurea (BAE – Business Administration and Economics) – ha detto – coglie ogni occasione per ospitare esperienze dirette dal mondo del lavoro. Ho seguito l’intervento della U.S. Catanzaro con molto interesse e spero ci saranno presto altre occasioni per interagire con questa importante società”.

Un’esperienza molto positiva anche per i componenti della società giallorossa che sono stati chiamati a relazionare. “Ringrazio, a nome di tutta la società, l’Università di Roma “Tor Vergata” – ha detto Leone Luca Noto – il Professore Cristofaro e gli studenti del corso di “Service Marketing”. È stato un vero piacere raccontare il lavoro che svolgiamo quotidianamente per implementare le nostre strategie, anche attraverso le pratiche di marketing e di comunicazione. E’ stata un’occasione importante per far emergere cosa è stato fatto in questi anni, illustrando agli studenti – appassionati e motivati – di questa prestigiosa università i risultati che, con sacrificio e abnegazione, stiamo ottenendo. Abbiamo colto un grande interesse da parte loro e li ringraziamo per come si sono lasciati coinvolgere durante la lezione. Questa è la prima tappa di un percorso che andremo a fare all’interno degli atenei italiani, in primis quelli della nostra regione – ha concluso Noto – per offrire ai ragazzi dei business case reali, inerenti alla gestione delle società sportive professionistiche, nonché le pratiche e i valori aziendali che da sempre caratterizzano le aziende della famiglia Noto”.