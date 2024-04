Lululemon vestirà Canada Team ai Giochi olimpici e paralimpici di Parigi2024

Lululeom, azienda di abbigliamento sportivo (con una forte ispirazione ai mondi dello yoga e del running) ha svelato, negli ultimi giorni, le nuove divise dei team olimpici e paralimpici canadesi che parteciperanno ai Giochi di Parigi 2024. L’azienda, con sede a Vancouver, fondata dal magnate canadese, di origini americane, Chip Wilson, intende sfruttare al massimo l’evento a cinque cerchi per crescere in popolarità (in ambito mondiale) oltre che in notorietà.

In partnership con il COC (l’equivalente del CONI canadese) e il CPC (il Comitato paralimpico canadese) supporterà la crescita degli atleti attraverso il “Future Legacy program” (il 10% delle vendite finiranno nelle casse della Canadian Olympic Foundation e della Paralympic Foundation of Canada). Sotto il profilo commerciale sia a livello online, sia nei negozi fisici (dallo scorso 17 aprile), i consumatori (principalmente canadesi) potranno acquistare i capi delle divise olimpiche identiche a quelle indossate dagli atleti olimpionici. Oltre a ciò una serie di negozi francesi di abbigliamento sportivo (nell’area metropolitana di Parigi) esporranno per la vendita l’intera collezione consegnata al COC e al CPC.