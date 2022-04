L’UCI rinnova il contratto di sponsorizzazione con Tissot

(di Emanuele de Laugier) – L’Unione Ciclistica Internazionale (UCI) ha rinnovato ed esteso il contratto di sponsorizzazione con Tissot, produttore di orologi di lusso, continuando una collaborazione iniziata nel 1995. Nel 2017, l’azienda svizzera è stata anche nominata come primo “World Cycling Partner” dell’organo di governo mondiale del ciclismo.

Secondo l’accorso pluriennale, Tissot rimarrà lo sponsor principale dei Campionati del mondo su pista e della Coppa delle Nazioni su pista dell’UCI, nonché lo sponsor presentatore degli eventi dei record sull’ora. Con l’estensione della partnership, l’azienda svizzera diventerà il partner ufficiale dei Campionati del Mondo su strada, dei Campionati Mondiali di mountain bike, dei Campionati Mondiali di corse BMX e dei Campionati Mondiali di ciclismo urbano.

Inoltre, il produttore di orologi sarà un partner principale dei Campionati del Mondo di ciclismo del 2023 a Glasgow, il primo evento della storia che riunirà nella stessa regione tutti i Campionati Mondiali UCI delle varie discipline dello sport a due ruote.

Oltre alla sponsorizzazione delle competizioni, Tissot fornirà i suoi sistemi di cronometraggio per il World Cycling Center (WCC) e lavorerà per supportare il programma di solidarietà dell’UCI. In aggiunta, i due partner creeranno iniziative a sostegno dell’industria orologiera, tra cui programmi di apprendistato.

Rimanendo nel mondo delle due ruote, alla fine del 2021, Tissot ha rinnovato il contratto con la Dorna Sports, rimandando il cronometrista ufficiale del Campionato del Mondo della MotoGP. Oltre alla partnership sul circuito, l’azienda svizzera ha collaborato con la MotoGP per creare una collezione di orologi.

Oltre all’UCI ed alla MotoGP, Tissot sponsorizza e collabora con la NBA, la FIBA, il Tour de France, il Giro d’Italia, la Vuelta, la Superbike, la Federazione Internazionale di Hockey (IIHF) ed i Giochi Asiatici.