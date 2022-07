Lotto Sport Italia realizza le divise da gioco 2022/23 dell’AC Monza (Serie A)

(di Antonio Spina) – L’AC Monza, in occasione della presentazione della partnership tra il club brianzolo e l’Official Sponsor Motorola, ha svelato in preview le divise da gioco per la stagione 2022/2023, la prima storica in Serie A coincidente con i 110 anni della società (nata nel lontano 1912).

Le maglie, che hanno già fatto il debutto nell’amichevole contro il Bellinzona, sono state realizzate da Lotto Sport Italia (azienda di clothing sportivo con sede in provincia di Treviso), technical sponsor per la quarta stagione consecutiva, la quale vestirà tutte le squadre, dalla prima alle giovanili, con la fornitura di abbigliamento e accessori per le gare ufficiali, gli allenamenti e il free time.

Proprietà tecniche e massimo comfort costituisce il binomio perfetto dei kit da gioco, senza perder di vista l’attenzione ai colori e ai simboli della tradizione. Lotto da sempre fortemente impegnata nella ricerca di soluzioni che migliorino le prestazioni degli atleti, progetta e sviluppa i prodotti dedicati alle squadre pensando all’utilizzo di materiali innovativi e performanti.

La divisa Home è di colore rosso con l’iconica banda bianca laterale più sottile rispetto agli ultimi anni, a richiamare la prima storica volta in cui apparve nel 1971.Sul cuore è posizionato il Logo AC Monza, arricchito dalle date 1912 – 2022 per onorare il 110° anno del Club. Sul retro sotto il colletto, come da tradizione trova posto il logo dell’Autodromo Nazionale Monza, anch’esso in special version per celebrare il Centenario della storica pista cittadina.

La divisa Away è proposta in colore bianco con banda rossa e riporta gli stessi elementi grafici e decorativi della prima. I pantaloncini sono bianchi in abbinamento ai calzettoni.