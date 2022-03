Lorenzo Casini è il nuovo presidente della Serie A. Con 11 voti su 20 conquista la Lega

Lorenzo Casini è il nuovo presidente della Lega Serie A, post dimissioni del manager Paolo Dal Pino. Dopo le prime tre assemblee andate a vuoto, ha vinto pertanto l’avvocato Casini (nativo di Lucca), già capo gabinetto del Ministero della Cultura ed esperto di diritto amministrativo.

Grazie anche al nuovo quorum (sceso da 14 a 11) è stato eletto in assemblea con 11 voti a favore (sui 20 disponibili). Nel corso della votazione sono state 8 le schede bianche, mentre una preferenza è andata a Paolo Dal Pino. Precedentemente si era parlato anche della possibilità di una candidatura, sul filo di lana, di Andrea Abodi (presidente Credito Sportivo ed ex n.1 per 7 anni della Lega B), ma alla fine ha vinto il progetto di Lorenzo Casini, portato avanti dal duo Lotito-De Laurentiis, oltre ad un plotone di 9 club, di cui farebbero parte ad esempio la Fiorentina e l’Atalanta.