La grande kickboxing per la prima volta su Gazzetta.it

Gli sport da combattimento nel mondo sono arrivati ad un livello di popolarità crescente negli ultimi anni grazie alla spettacolarità di discipline quali la Kickboxing, Muay Thai e soprattutto Mixed Martial Arts e alle nuove tecnologie di trasmissione quali in primis streaming e social media.

Da questo nasce il connubio tra La Gazzetta dello Sport, il primo quotidiano sportivo italiano, con il suo canale digitale Gazetta.it e Fight1, l’organizzazione leader in Italia di sport da combattimento.

THE ARENA 4 LIVE SABATO 26 marzo

Sabato 26 marzo Gazzetta.it trasmetterà live il mondiale di kickboxing di Gloria Peritore ed il campionato europeo di Muay Thai di Nicolas Novati a partire dalle h. 20:00, nonché i principali match internazionali e nazionali dello show “The Arena”, giunto alla sua quarta edizione sotto la guida sapiente di Laura Scherini e Marco Re.

“La Gazzetta dello Sport è da sempre un modello di eccellenza”. – hanno dichiarato Laura Scherini e Marco Re promoter dell’iniziativa – “Nella sua storia ha sempre rappresentato lo Sport e per noi è un onore e un privilegio poter collaborare con un’istituzione del mondo sportivo, con l’importante riconoscimento che deriva per il nostro Evento e per i fantastici atleti che siamo sicuri daranno spettacolo sul ring di The Arena, come Lorenzo Di Vara, YodPT Petchrungruang, Jordan Valdinocci e gli altri super fighters della serata. Attenzione particolare poi al mondiale di Gloria Peritore (straordinaria atleta impegnata anche nel sociale) e l’europeo di Nicolas Novati, campione italiano e giovane promessa in forte ascesa.

Appuntament a sabato 26 marzo dal Centro Sportivo Sandro Pertini di Cornaredo (Milano), a partire dalle ore 20:00