L’onda d’urto di BlackRock: la rinnovata fiducia istituzionale spinge la ripresa di Ethereum

BlackRock investe 315 milioni in Ethereum, spingendo gli afflussi degli ETF e il prezzo di ETH sopra i 4.500 dollari. Analisi della rinnovata fiducia istituzionale e focus sulla nuova crypto Wall Street Pepe (WEPE).

Con una mossa che riafferma con forza il crescente interesse del capitale istituzionale verso il settore crypto, BlackRock, il più grande gestore patrimoniale al mondo, ha incrementato le sue partecipazioni in Ethereum con una serie di acquisti per un valore complessivo di quasi 315 milioni di dollari. Questa massiccia accumulazione non è solo una transazione, ma un segnale potente che indica come i grandi investitori stiano consolidando la posizione di Ethereum come asset strategico all’interno dei propri portafogli, innescando una reazione a catena che si riflette positivamente sui flussi degli ETF e sul prezzo dell’asset stesso.

La prova on-chain: 315 milioni di dollari in 5 giorni

L’analisi on-chain condotta dalla piattaforma Arkham Intelligence ha tracciato con precisione i movimenti, rivelando la strategia di accumulazione di BlackRock. I dati mostrano che i wallet legati agli ETF del gestore patrimoniale hanno ricevuto molteplici trasferimenti dai wallet “hot” di Coinbase Prime negli ultimi cinque giorni. Queste transazioni includono depositi ripetuti di 10.000 ETH ciascuno (del valore di circa 46 milioni di dollari l’uno) e acquisti minori, a conferma di un programma di acquisizione sistematico e su larga scala.

Questo comportamento dissipa le incertezze delle scorse settimane, caratterizzate da deflussi e sentiment contrastante. L’inversione di tendenza è netta: i grandi capitali stanno tornando a scommettere con decisione su Ethereum (ETH), interpretandolo non come un asset speculativo, ma come un investimento fondamentale per il lungo termine.

In questo senso, l’azione di BlackRock, che ha recentemente superato i 90 miliardi di dollari di asset in gestione nei suoi prodotti crypto, convalida ulteriormente il potenziale di Ethereum agli occhi dell’intera finanza tradizionale.

L’effetto a catena: afflussi record negli ETF spot

L’acquisto diretto di BlackRock ha agito da catalizzatore per l’intero mercato degli ETF spot su Ethereum. Secondo i dati di SoSoValue, questi strumenti finanziari hanno registrato afflussi netti per 443,91 milioni di dollari in un solo giorno, uno dei dati giornalieri più elevati degli ultimi mesi. Questo boom ha spinto il patrimonio totale gestito dagli ETF spot su Ethereum a 28,84 miliardi di dollari.

L’ondata di acquisti riflette una crescente fiducia da parte degli investitori professionali e retail, che vedono negli ETF il veicolo più semplice e sicuro per ottenere esposizione a Ethereum. Se questo trend dovesse consolidarsi, l’afflusso costante di capitale non solo sosterrebbe il prezzo, ma rafforzerebbe ulteriormente la reputazione di Ethereum come asset di riserva e come spina dorsale tecnologica per l’adozione della blockchain su scala globale.

ETF è il futuro, ma attenzione a Wall Street Pepe (WEPE)

L’imponente acquisto di Ethereum da parte di BlackRock e i conseguenti afflussi record negli ETF segnano un punto di svolta dopo un periodo di incertezza. Questa rinnovata ondata di capitale istituzionale ha spinto il prezzo di ETH sopra i 4.500 dollari e riacceso le previsioni più ottimistiche, come quella di Tom Lee che vede un potenziale target tra i 10.000 e i 12.000 dollari entro la fine del 2025.

L’azione di un leader di mercato come BlackRock non è solo un voto di fiducia nel potenziale a lungo termine di Ethereum, ma funge da faro per altri investitori istituzionali, creando le premesse per un afflusso di capitali sostenuto che potrebbe alimentare la prossima grande fase rialzista del mercato.

