Nuovi warm up back jersey sponsor per l’U.C. Sampdoria (Serie B).

L’U.C. Sampdoria (Serie B) ha annunciato la nuova partnership con De Wave Group e T. Mariotti S.p.A. – Shipyard, che saranno i warm up back jersey sponsor del club per la stagione sportiva 2025/26. A partire dalla prima giornata del campionato di Serie BKT, i loghi delle due aziende genovesi compariranno sul retro delle maglie da riscaldamento pre-partita indossate dai calciatori blucerchiati in tutte le gare ufficiali.



De Wave group, giovane realtà fondata nel 2014, è specializzata nell’allestimento di navi e yacht. L’azienda rappresenta una delle imprese più dinamiche e in crescita nel panorama dell’interior marine contracting a livello globale. «Con la Sampdoria condividiamo la voglia di crescere e la passione, valori fondamentali per ottenere risultati, nello sport come nella vita. Ecco perché siamo particolarmente lieti di intraprendere insieme questo viaggio», sottolinea Riccardo Pompili, CEO di De Wave Group.



T.Mariotti SpA, oggi, è tra i leader mondiali nella costruzione di navi da crociera ultra lusso, mega yacht e imbarcazioni offshore, simbolo dell’eccellenza cantieristica italiana e storico punto di riferimento internazionale nel settore navale. «L’opportunità di scendere in campo con la Sampdoria ci rende davvero orgogliosi – commenta Marco Ghiglione, amministratore delegato di T. Mariotti -. Siamo felici di poter iniziare questa nuova avventura al fianco di un club che rappresenta un’eccellenza della nostra città in giro per il mondo».



Una doppia partnership che consolida dunque il legame tra il mondo dell’industria navale genovese e lo sport, rafforzando il senso di appartenenza al territorio e la condivisione di valori come impegno e visione internazionale.