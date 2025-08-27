Assemblea Lega B, piano di sviluppo per i diritti audiovisivi.

Assemblea di Lega Serie B a Milano. Capitolo diritti audiovisivi. Illustrati all’Assemblea i nuovi pacchetti al mercato ‘Highlights’ e ‘Goal day’, già disponibili sul portale Lega. Presentato anche un piano di promozione del canale La B Channel, iniziato con la prima giornata e che ora prevede l’ingresso di nuovi partner, e un secondo di fruizione e consolidamento del canale LNPB You Tube. Al via anche una strategia per l’ampliamento dei diritti internazionali attraverso una serie di accordi che affiancheranno la Lega B nello sviluppo dei mercati.

Quindi il Presidente Bedin ha aggiornato l’Assemblea dei ricorrenti incontri con i presidenti delle leghe professionistiche e degli esiti dell’ultimo Consiglio federale. Comunicato anche l’accordo con Sportradar per riprendere il progetto ‘Integrity tour’, che oltre a prevedere incontri di formazione con i giocatori nelle sedi dei club per il contrasto al match fixing contempla anche il monitoraggio delle gare del Primavera 2.

Disposta, infine, una quarta Commissione interna ‘legale-fiscale’ che va ad affiancare quelle già esistenti sulle tematiche infrastrutturali, di valorizzazione del talento e per la sostenibilità economico-finanziaria.