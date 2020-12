L’agenzia Sporteconomy diventa Business Media Partner dell’Olimpia Milano. Una nuova partnership di prestigio

“Legarsi all’Olimpia Milano significa abbinare il proprio nome a quello di uno dei brand storici della pallacanestro e dello sport italiano” ha dichiarato Marcel Vulpis – co-fondatore dell’agenzia stampa Sporteconomy, da questa stagione (2020/21) “Business Media Partner” del club lombardo.

“L’Olimpia Milano ha conquistato ben 47 trofei, se si considerano i titoli nazionali, la Coppa Italia, la Supercoppa, la Coppa dei Campioni, la Coppa Intercontinentale, la Coppa delle Coppe e la Coppa Korac. E’ la realtà più titolata della pallacanestro tricolore e tra le più vincenti in Europa. Il nostro obiettivo come agenzia è supportare l’area marketing e commerciale della società attraverso la nostra piattaforma multimediale, valorizzando tutte le news e le informazioni di sport-business. E’ il primo esperimento di comunicazione di questo tipo in Italia e abbiamo scelto il calcio (a supporto di 4 club), il running, il volley e il basket per confermarci la press agency leader nell’informazione economico-sportiva. Il progetto in esame coincide tra l’altro con il 16° anno di vita di Sporteconomy.it“.

L’annuncio di questa mattina porta a “7” le “Business Media Partnership” attivate dall’agenzia Sporteconomy nel mondo dello sport: Chievo Verona e U.S. Lecce (in Serie B), Feralpisalò e Cesena FC (in Serie C), Emma Villas Aubay Siena (volley maschile/A2), Venicemarathon (running) e appunto Olimpia Milano (basket).

Nel 2021 l’agenzia presenterà ufficialmente tre nuove partnership: con una Federcalcio europea, con un club di Serie A e con un team di English Premier League.

Sporteconomy, nelle ultime ore, ha partecipato al lancio della nuova App del club lombardo (presentata in videoconferenza ai rappresentanti dei media e ai partner). Il progetto in esame è stato ideato e realizzato dal partner tecnologico IQUII.