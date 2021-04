L’OFFERTA PER LE OLIMPIADI DI BRISBANE 2032 COMPIE UN IMPORTANTE PASSO AVANTI

In una lettera al premier del Queensland Annastacia Palaszczuk, il primo ministro australiano Scott Morrison ha garantito che il governo sosterrà la metà del costo per ospitare a Brisbane i Giochi Olimpici del 2032, qualora la città dovesse essere confermata come sede ufficiale.

L’impegno, tuttavia, dipende dal fatto che il governo del Queensland accetti un’agenzia infrastrutturale olimpica di proprietà congiunta, finanziata e gestita per dare al governo federale una supervisione completa sulla pianificazione dei Giochi.

Parlando a 7News, la premier del Queensland Annastacia Palaszczuk ha dichiarato: “Questo è quello che ho chiesto al Primo Ministro. Le Olimpiadi ci danno qualcosa in cui sperare, riguardano i posti di lavoro e le opportunità economiche che rappresentano per il nostro stato per i decenni a venire“.

Il mese scorso il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha annunciato che avrebbe avviato i colloqui con Brisbane per ospitare i Giochi del 2032 dopo aver selezionato la città come “candidato preferito” non vincolante.

Il governo del Queensland ha recentemente affermato che spenderà più di 1 miliardo di dollari australiani (776 milioni di dollari) per la riqualificazione della Gabba se Brisbane vincerà i diritti di hosting per i Giochi Olimpici del 2032.

La capacità dell’arena sarà ampliata da 8.000 posti a 50.000 posti e una nuova piazza pedonale collegherà lo stadio alla stazione ferroviaria di Cross River, attualmente in costruzione.