LA FORMULA UNO APPROVA LE QUALIFICHE SPRINT

Il formato di qualificazione sprint di Formula Uno proposto è stato approvato all’unanimità dalla Commissione Formula Uno.

Tutti e dieci i team, la Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA) e la Formula Uno sono stati consultati prima del voto per l’approvazione del nuovo formato il 26 aprile. Le sessioni di qualifica sprint si svolgeranno tre volte durante la stagione 2021 di Formula Uno, due delle quali si svolgeranno su circuiti europei ancora da confermare e una fuori dall’Europa.

Le sessioni sono state progettate con l’obiettivo di aumentare l’azione in pista durante i fine settimana di gara e coinvolgere i fan.

Il venerdì di un weekend di gara con qualifiche sprint, si svolgerà una sessione di qualifiche dopo la prima sessione di prove libere per determinare l’ordine della griglia per le qualifiche sprint di sabato. I risultati delle qualifiche sprint verranno utilizzati per determinare la griglia di partenza di domenica. Inoltre, i primi tre classificati delle sessioni di qualificazione sprint guadagneranno punti per il campionato del mondo. Il primo classificato riceverà tre punti, il secondo ne riceverà due e il terzo ne riceverà uno.