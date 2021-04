PREMIER LEAGUE IN TRATTATIVE SUI DIRITTI PRIVATI CON SKY, BT E AMAZON

(di Lorenzo Di Nubila) – La English Premier League (EPL) è in trattativa per ritirare la gara d’appalto per i diritti di trasmissione nazionali a favore del rinnovo degli accordi esistenti con i fornitori di pay-TV Sky, BT Sport e la piattaforma di streaming Amazon Prime, secondo il Telegraph. Secondo quanto riferito, i dirigenti della massima serie del calcio inglese stanno discutendo con le emittenti e il governo del Regno Unito. Secondo il rapporto, la Premier League sta cercando di evitare il rischio di un duro colpo al valore dei diritti da Covid e le emittenti sono aperte all’idea, che potrebbe offrire un piccolo sconto sulla quota annuale.

Il rapporto suggerisce che potrebbe essere raggiunto un accordo del valore di circa 4,7 miliardi di sterline britanniche (6,52 miliardi di dollari), che è simile a quello che la Premier League ha ricavato dai suoi diritti nazionali durante il ciclo attuale. Sky attualmente spende di più, pagando 3,75 miliardi di sterline britanniche (5,2 miliardi di dollari) per 128 partite live a stagione, mentre BT spende 975 milioni di sterline britanniche (1,35 miliardi di dollari) per 52 partite all’anno. Le 20 partite di Amazon a stagione costano in totale al gigante della tecnologia 90 milioni di sterline (90 milioni di dollari).