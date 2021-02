Lo sponsor della Feralpisalò lancia i bond-ristorazione nell’era Covid-19. L’idea porta la firma di Antica Cascina San Zago

Un’idea nata durante il periodo di “quarantena” in casa della Feralpisalò (club di Lega Pro). Lo scopo è garantire liquidità in un momento d’emergenza, soprattutto per le attività chiuse da molti mesi.

“In questo modo – ha spiegato a Sporteconomy lo stesso Bresciani – possiamo proporre menù completi, a prezzo ridotto ed in esclusiva, da vendere in questo periodo in cui i ristoranti non hanno ancora ripreso le attività a pieno regime e consumarli più avanti, quando tornare alla normalità. Un supporto alle attività che, però, s’impegnano a garantire qualità e servizio. Abbiamo avuto ovviamente molti rinvii anche per i matrimoni. Anche se qualche coppia ha deciso di lasciare comunque la caparra ed utilizzarla quando la cerimonia potrà essere festeggiata a dovere. Piccoli espedienti che piccoli non sono. E che in molti hanno voluto attuare. Danno ossigeno e permettono di superare un momento molto particolare e faticoso”.