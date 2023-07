Lo Spezia Calcio (Serie B) rinnova la sua identità visiva, non senza polemiche

Lo Spezia Calcio ha rinnovato la sua identità visiva (non senza polemiche di taglio ideologico, da parte dei media e di alcune frange della politica, nda), lavorando sul legame inscindibile con la città e il territorio. Il nuovo logo, che verrà utilizzato a partire dalla stagione sportiva 2023/2024, rappresenta un’importante pietra miliare nel percorso di rinnovamento e crescita dello Spezia calcio (da quest’anno in Serie B dopo lo spareggio di fine stagione perso con l’Hellas Verona), un processo di rafforzamento identitario.

L’impostazione grafica è composta principalmente da 3 elementi costitutivi: la denominazione “Spezia”, posta alla sommità del logo, a completamento della geometria della struttura, va a rappresentare il nome con cui si identifica il club; l’aquila, storico simbolo dello Spezia Calcio, incastonata in posizione dominante nella parte superiore del logo e infine l’intersezione delle lettere “S” e “C”, in rappresentanza del nome ufficiale del Club “Spezia Calcio”. Le lettere S e C, ottenute da quattro forme geometriche ispirate alla prua di una barca, simbolo di nuovi orizzonti e progresso, si fondono per formare un’ancora nell’estremità inferiore, simbolo invece di rispetto e legame con la tradizione, il tutto unito in un unico scudo.

Come recita il claim del progetto, il rebranding è stato concepito con l’obiettivo di guardare al futuro, ma nel rispetto della tradizione, al fine di creare un’identità visibile e duratura. Il nuovo logo, bianco su sfondo nero, vuole rappresentare la forte vocazione marittima della città e dei suoi abitanti, mantenere stretto il legame con il passato del club ed evocare, con le sue linee taglienti, la fierezza e l’imponenza dell’aquila.

L’altra grande fonte di ispirazione è il mare, cuore pulsante della comunità, fonte di sostentamento, di crescita e di realizzazione per migliaia di spezzini. Il nuovo logo vuole parlare prima di tutto alle persone che amano e vivono il golfo della Spezia, nel nome di un legame indissolubile con la città e il territorio, consolidato e impreziosito dalla nuova identità visiva del Club. Il terzo elemento ispiratore è la tradizione dello Spezia Calcio. Da un’analisi approfondita dei loghi che hanno attraversato la storia della società, dal 1906 fino ad oggi, ci si è soffermati sugli elementi più rappresentativi e significativi, recuperandoli e reinterpretandoli in chiave moderna: dall’intersezione di lettere, allo scudo, all’aquila, elementi che rappresentano il patrimonio identitario dello Spezia Calcio. (fonte: Spezia Calcio)