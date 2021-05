LIVERPOOL FC: LANCIATA LA DIVISA PER LA STAGIONE 21/22

(di Lorenzo Di Nubila) – Il Liverpool Football Club, attraverso il proprio sito ufficiale e i propri canali social, ha lanciato la nuova maglia per la prossima stagione. Per la stagione 2021/2022, infatti, il kit della squadra maschile e di quella femminile sarà targato Nike.

Il nuovo kit casalingo del Liverpool, come già fatto in precedenza dal Chelsea, prende ispirazione dallo stile in voga negli anni ’60.

In particolare, specificano i Reds, la maglia richiama quella del 1964 con Bill Shankly in panchina, che con il club di Anfield vinse tre campionati proprio tra gli anni ’60 e ’70. L’intento del nuovo design è di mettere in risalto il più possibile il rosso caratteristico del club sei volte campione d’europa.

In campo, nel frattempo, il Liverpool Football Club viene da un’importantissima vittoria ottenuta al Turf Moor, stadio che ospita le partite del Burnley Football Club, per 3-0 (decisive le reti di Roberto Firmino, Nathaniel Phillips e Alex Oxlade-Chamberlain) che tiene ancora vive le speranze di una qualificazione alla prossima Champions League, ad una sola giornata dal termine della Premier League.