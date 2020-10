La Lega Nazionale Pallacanestro annuncia la nuova partnership con Bomber Caffè

(di Daniele Caroleo) – La Lega Nazionale Pallacanestro (LNP) ha annunciato una nuova partnershisp con Bomber Caffè, azienda proprietaria di una catena di negozi per la vendita al dettaglio di capsule, cialde compatibili e prodotti correlati al caffè.

Bomber Caffè, che attualmente vanta diverse sedi operative in Toscana ed è in procinto di aprirne altre, su scala nazionale, per allargare la propria rete commerciale e consolidare il proprio radicamento sul territorio, è proprietaria anche dell’omonimo canale di vendita e-commerce.

L’azienda è già presente come sponsor, nel mondo del calcio, avendo associato il proprio brand ad alcune squadre dei campionati minori. Inoltre, nel recente passato, ha sottoscritto un accordo di sponsorizzazione con il Pistoia Basket, team di pallacanestro che lo scorso 15 giugno ha comunicato ufficialmente alla FIP l’irrevocabile rinuncia a partecipare al campionato di A1.

Tra le iniziative più importanti previste a seguito della partnership tra la LNP e Bomber Caffè, ci sarà il “premio” denominato “Bomber del Mese”, che verrà assegnato al giocatore del Girone Rosso e del Girone Verde di Serie A2, capace di realizzare il maggior numero di triple nella gare disputate durante il mese. Il premio verrà inoltre assegnato anche al miglior tiratore di tutti i gironi della Serie B.