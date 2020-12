Liverpool, 60 milioni di sterline per ampliare Anfield

(di Alessandro Presta) – Il Liverpool presenterà in settimana il piano d’ampliamento per Anfield (lo stadio dove milita la squadra di Jürgen Klopp). Secondo quanto scrive il portale specializzato “Sportspromedia”, i costi dell’operazione ammonterebbero a circa 60 milioni di sterline (66.4 milioni di euro). In caso di esito positivo, i lavori per ampliare lo stadio verranno completati entro l’inizio della stagione 2024/2025.

La proposta, indirizzata al Consiglio comunale di Liverpool, prevede l’aumento della capacità di circa 7 mila unità, portandolo così ad una capienza complessiva di 61 mila posti. Anfield diventerebbe così il terzo impianto sportivo più grande della Premier League, dopo l’Old Trafford del Manchester United (75.653 posti) e il Tottenham Hotspur Stadium di Londra (62062 posti).

Il piano d’ampliamento fu presentato per la prima volta nel dicembre del 2019 ma la pandemia costrinse a rimandare il progetto. “Gli ultimi nove mesi senza fan nel nostro stadio hanno portato a casa il nostro impegno a rendere Anfield accessibile a più fan che mai e, mentre rimane un alto livello di incertezza intorno al Covid-19, vorremmo essere in grado di mandare avanti la riqualificazione proposta non appena sarà il momento giusto” ha dichiarato l’amministratore delegato del Liverpool Andy Hughes.

Per lo stadio dei “Reds” sarebbe la seconda grande riqualificazione negli ultimi anni. Nel settembre del 2016, infatti, sono stati completati i lavori per ampliare una parte della tribuna, portando la capacità a 54742 posti (per un costo di circa 100 milioni di sterline). Secondo “Sportspromedia”, per una decisione ufficiale da parte del Consiglio comunale si dovrà attendere la primavera del 2021.