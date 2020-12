MARKETING: I TIFOSI TORNANO ALLO STADIO CON “JOMA TI CEDE IL SUO SPAZIO”

Il tifo torna protagonista al “Gewiss Stadium” e allo stadio “Grande Torino“. Joma, Torino F.C e Atalanta B.C. chiedono il supporto dei loro sostenitori al fine di raccogliere i loro messaggi d’incitamento per la squadra.

Attraverso una campagna di comunicazione online, i tifosi dei due #JomaTeam possono inviare un loro messaggio, che apparirà nei video led pubblicitari dello stadio.

È uno spazio commerciale dove generalmente le aziende trasmettono la loro pubblicità, ma Joma ha deciso di cederlo affinché i giocatori sentano il sostegno dei propri tifosi in questo momento in cui non è possibile riempire gli stadi.

Il sito www.jomaticedeilsuospazio.com riceverà tutti i messaggi di sostegno che i tifosi invieranno alla propria squadra e quelli più incoraggianti e originali verranno trasmessi sui video led a bordo campo durante le partite Atalanta–Fiorentina e Torino–Udinese. Saranno visibili dai giocatori e anche dai tifosi attraverso le immagini televisive.

Inoltre, altri prestigiosi #JomaTeam europei come Villarreal CF, SD Eibar, Getafe CF Swansea City, TSG Hoffenheim e CSKA Mosca parteciperanno all’iniziativa per dare voce e portare allo stadio i tifosi attraverso i loro messaggi.

Grazie a questa campagna, le squadre vestite Joma mostrano al mondo la forza e la costanza del proprio tifo, con messaggi di sostegno scritti proprio dai tifosi per i loro giocatori. Un tifo che, nonostante tutto, si dimostra più forte che mai.